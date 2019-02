Antes de que el periodista Jorge Ramos y el equipo que lidera fuera liberado luego de ser retenido en el Palacio Miraflores, residencia presidencial de Venezuela, en plena entrevista con Maduro, la pareja del conductor mexicano, Chiqui Delgado, expresó su enojo con el gobierno de su propio país.

Según explicó la misma cadena Univisión, el periodista mexicano se encontraba haciendo una entrevista al presidente Nicolás Maduro, pero que las preguntas no gustaron al mandatario. Por lo que el equipo técnico fue confiscado.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió antes la liberación inmediata del periodista.

A través de su Instagram, la conductora de Mira Quién Baila, Chiqui Delgado expresó su enojo.

Chiqui Delgado escribió el mensaje: “La dictadura en acción”, acompañada del Twitter de Daniel Coronell donde daba a conocer la detención de Jorge Ramos.

Los fans incluso reaccionaron molestos: “Dios Chiqui tu propio país secuestró a tu pareja”, “que injusticia que Dios los proteja”, “Dios mío tenga piedad de todo ellos padre ese hombre no tiene corazón ya que piense tanto daño que esta asiendo a las pobres personas”, “A lo que llega el dictador”.

El directivo de Univision Daniel Coronell confirmó hoy que Jorge Ramos y su equipo de periodistas fueron ya “liberados” después de haber sido retenidos por orden de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, donde se les confiscó material.

“Más Confirmado: Estoy hablando con @jorgeramosnews. Él y los otros miembros del equipo fueron liberados. Los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a @NicolasMaduro fueron confiscados”, dijo Coronell, presidente de la división de informativos de Univisión, en su cuenta de Twitter.

Gente comiendo de la basura, lo que enfureció a Maduro: Jorge Ramos

Luego de ser retenido en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, tras una entrevista interrumpida que realizaba a Nicolás Maduro, el periodista Jorge Ramos explicó que el mandatario “se disgustó cuando fue cuestionado sobre los señalamientos de fraude y salió de la sala cuando el reportero le mostró un video de jóvenes comiendo de la basura”.

Jorge Ramos se encontraba en Venezuela con un equipo de colaboradores de Univisión para dicha entrevista. Ramos realizó preguntas sobre la crisis humanitaria de Venezuela, así como las condiciones de democracia y dictadura en el país sudamericano, lo cual molestó a Maduro.

Sin embargo, el mandatario se levantó cuando se le mostró una grabación que el periodista tomó de personas en Venezuela comiendo de un camión de basura y mandando mensajes directos a Maduro, donde le dicen que “tienen hambre”.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela había anunciado ya que el equipo de Univisión fue “liberado” tras pasar cerca de cinco horas retenido en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas.

La denuncia la hizo a través de Twitter el periodista Daniel Coronell, al revelar que aparentemente a Nicolás Maduro no le gustaron las preguntas que hicieron Jorge Ramos y su equipo.

“Un grupo periodístico de @Univision, encabezado por @jorgeramosnews, está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas porque a @NicolasMaduro no le gustaron sus preguntas. También están confiscados los equipos técnicos”, escribió Daniel Coronell en Twitter.

Hasta el momento la página web de Univisión no ha publicado nada al respecto, pero las cuentas oficiales de la cadena hispana se han dedicado a retuitear la publicación de Coronell.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar, con reclamos hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

“Exijo la inmediata liberación de @jorgeramosnews y su equipo de @UniNoticias que se encuentran retenidos en el Palacio de Miraflores por órdenes de Maduro. La comunidad internacional debe estar alerta”, escribió el director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Vivanco agregó en otro tuit: “Le pido a @lopezobrador_ y @SRE_mx que exijan la inmediata liberación de @jorgeramosnews. No pueden quedarse en silencio cuando un ciudadano mexicano ha sido retenido por la dictadura”.

También el senador Marco Rubio denunció la detención de Ramos: “@ NicolasMaduro ha detenido a un ciudadano y periodista estadounidense de @Univision @jorgeramosnews y su equipo de noticias y se apoderó de su equipo porque no le gustaban las preguntas que le hacían”.

.@NicolasMaduro has detained a United States citizen & journalist @Univision anchor @jorgeramosnews & his news crew & seized their equipment because he didn’t like the questions he was being asked. https://t.co/MQdbzbvljl

— Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2019