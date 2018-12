¡Lamentable! Chica del clima se suicida y las redes se paralizan

Hace pocas horas se anunció la trágica muerte de la chica del clima en medio de un mar de especulaciones.

La meteoróloga de la famosa cadena Fox se quitó la vida, informó el corporativo sin entrar en mayores detalles sobre el escalofriante acontecimiento.

La encargada de las noticias del tiempo se llamaba Jessica Starr y contaba con 35 años de vida.

También se sabe que residía en Michigan y vivía con su esposo y sus dos hijos.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y las noticias sobre la muerte de la chica del clima se dieron por parte de sus compañeros de trabajo.

Una de las primeras en informar el trágico acontecimiento fue Amy Andrews, conductora del matutino, quien escribió: “Nuestros corazones están rotos. Anoche nos informaron que nuestra Jessica Starr se quitó la vida. Su familia, Fox 2 está en un profundo shock y sin poder creer que una mujer tan maravillosa, brillante e inteligente se haya ido. Mantengan a nuestra familia en sus oraciones durante los próximos días, ya que todos lidiamos con este dolor”.

Our hearts are broken. Last night we were informed our Jessica Starr took her life. Her Fox 2 family is deep shock and cannot believe such a wonderful, bright and intelligent woman is gone. Keep her family in your prayers in the coming days as we all deal with our grief. pic.twitter.com/z4km8Tsb9K

— Amy Andrews Fox 2 (@AmyAndrewsFOX2) December 13, 2018