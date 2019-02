Charytín no escribió el sentido mensaje, sino su hermana Maripili Goyco quien anunció la muerte de su señora madre: “Mami adorada!! Charito! Gracias por tu presencia en todos los momentos de mi vida! Te amo hasta la eternidad!! Cuanta falta me haces ya y acabas de partir”.

La siempre conocida como ‘Rubia de América’ recibió un sinfín de mensajes de apoyo en la publicación: “Charytin, cuanto lo siento, créeme que sé perfectamente lo que están viviendo tú y tú familia. Me hiciste llorar. Mis condolencias para toda la familia”, “Te acompaño en tus sentimientos. Es triste perder un ser querido. O la madre”, “Chary te comprendo y te acompaño en tu tristeza, yo perdí la mía con 92 años y hace 14 que se fue, y me parece que fue ayer. Padeció mucho con Alzheimer hasta que su cuerpo no pudo más, me siento muy triste por lo que estás pasando querida amiga”.

