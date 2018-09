La actriz Chantal Andere respondió en Twitter a la polémica que se generó luego de un supuesto incidente con su esposo, Enrique Rivero Lake, durante la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional.

En la misma red social se difundió un video en el que, aparentemente, se veía a la pareja discutir, justo cuando se llevaba a cabo la pelea del ‘Canelo’.

Rivero Lake trataba de acercarse a Chantal y ella parecía oponerse.

En Twitter comenzaron a generarse comentarios y Chantal respondió que estaban jugando.

La protagonista de “El beso de la mujer araña” ha compartido en su cuenta varios mensajes de apoyo e incluso la actriz aseveró que todo se trató de un “juego”.

En Twitter y en Facebook la actriz defendió a su esposo Enrique Rivero Lake por su actitud mostrada en la ceremonia, durante la cual la jaló y le dijo, entre dientes, algunas cosas a Andere quien aparecía seria y hasta molesta.

Después de los comentarios negativos, Chantal dijo en Twitter que sólo “estábamos jugando”.

Jajajaja es mí esposo y estábamos jugando!!!😉 — Chantal Andere (@Chantalandere) September 16, 2018

Mientras que en Facebook expresó su agradecimiento por todos los que se preocuparon aunque eso sí, aclaró, que las imágenes fueron sólo “un juego coqueto entre mi marido y yo”.

También en el mismo mensaje, Chantal aclaró que ella de ninguna manera permitiría ningún tipo de violencia, aunque el video que se viralizó parece ejemplificar lo contrario.

“Gracias a todos por preocuparse, pero quiero aclarar que las imágenes que vieron ayer, fueron solo un juego coqueto entre mi marido y yo. Somos inmensamente felices y mi sonrisa lo demuestra. Yo jamás permitiría ningún tipo de violencia. Gracias y sigamos celebrando a nuestro México lindo y querido #VivaMéxico”, dijo.

Gracias a todos por preocuparse, pero quiero aclarar que las imágenes que vieron ayer, fueron solo un juego coqueto… Posted by Chantal Andere on Sunday, September 16, 2018

Su esposo publicó en su Twitter un pantallazo en el video donde se le ve mirando a Chantal mientras ella sonríe y preguntó si esa es la imagen de una pelea.

“Con martillo, latigo o a pedradas. Si no sabes, no hables. Estabamos jugando, solo que tu poca visión no te deja ver más allá. Ve el video completo y luego opinas. Saludos”, dijo el esposo de la actriz.

Con martillo, latigo o a pedradas. Si no sabes, no hables. Estabamos jugando, solo que tu poca vision no te deja ver mas alla. Ve el video completo y luego opinas. Saludos — Enrique Rivero Lake (@eriverolake) September 16, 2018

Algunos usuarios reaccionaron: “Uno ya no puede pelearse a gusto porque ya lo graban ja ja ja”, “Que tipo tan desagradable que no sabe comportarse. Divórciate Chantal!”, “Yo como no vi el grito x estar viendo la pelea del canelo x canal 5 que obvio era más interesante verdad…”.

Y es que algunos en redes dijeron: “Esta pelea de Chantal Andere con su esposo estuvo mejor que la del #Canelo.”. ¿Usted qué opina?

