Después de darse a conocer la noticia del tiroteo en la escuela Stoneman Douglas ubicada en Parkland, Florida, que dejó al menos 20 heridos y varias personas muertas, varias celebridades se pronunciaron en la redes para expresar su solidaridad con las víctimas y su descontento con las leyes que regulan la adquisición de armas en los Estados Unidos.

El lamentable hecho ha generado una gran consternación en las redes sociales y los mensajes de las celebridades no se hicieron esperar, algunos enfocados en el control de armas. Éstos son algunos de sus mensajes:

Jorge Ramos:

La tragedia, si vives en Estados Unidos, es que esto le hubiera podido ocurrir a cualquier familia en cualquier escuela. Y lo más grave es que NADA va a cambiar. Habrá que esperar a la siguiente masacre, y a la otra, y a la otra… — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) February 14, 2018

Fifth Harmony:

“Nuestros corazones están quebrados tras la terrible noticia de lo sucedido en Florida…”

Our hearts are shattered by the terrible news about Parkland… love you so so much Florida ❤️ — Fifth Harmony (@FifthHarmony) February 14, 2018

Ellen De Generes:

“No hay palabras, ni acciones, ni leyes suficientes hasta que acabemos con esta epidemia de los tiroteos en las escuelas en nuestro país”.

No words, no actions, no laws are enough until we end this epidemic of school shootings in our country. My heart is with the students and parents of Marjory Stoneman Douglas High School. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 14, 2018

Ricky Martin:

“Mi corazón está con todas las familias de las victimas en Florida”.

My heart is with all the families of the victims in #Florida 🙏 #GunControl — Ricky Martin (@ricky_martin) 15 de febrero de 2018

Elizabeth Banks:

Reste Witherspoon: “Con el corazón roto tras la noticia del tiroteo en la escuela. Este es el número 18 en 48 días del 2018”.

Heartbroken over the news of another school shooting. This is the 18th in 45 days of 2018. Students & teachers shouldn't have to fear for their safety. We must do more to prevent these senseless acts of gun violence. My heart is w/ the people in Parkland, FL. Enough is enough. — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) February 15, 2018

La noticia sigue en desarrollo.