Tras darse a conocer la noticia de que Adrián Uribe fue hospitalizado una vez más este martes, colegas del gremio del espectáculo mandan sus mejores deseos.

Uribe fue intervenido por cuarta ocasión, tras ser dado de alta a principios de junio, después de haber sido sometido a tres cirugías por un problema intestinal.

Adrián Uribe iba a salir de viaje a Acapulco pero se sintió mal, un fuerte dolor en el estómago lo obligó a ir al hospital donde fue operado nuevamente y ahora se encuentra en terapia intensiva.

De acuerdo con la publirrelacionista del actor, Uribe se encuentra bien, consciente y tranquilo y permanecerá internado siete días, según El Universal.

Esta es la cuarta cirugía para el comediante, quien apenas a principios de junio fue dado de alta, tras pasar un mes en el hospital y haber sido sometido a tres operaciones por un problema intestinal que puso en riesgo su vida.

Cuando salió del hospital, Adrián Uribe se mostró agradecido y afortunado por la nueva oportunidad de vida, viajó a Rusia, trabajó y disfrutó de algunos partidos del Mundial. Estos son algunos de los mensajes que compartió previo a su más reciente cirugía:

“Lo único que está en nuestras manos es la actitud con la que afrontamos los problemas. Así que a sonreír y a disfrutar el milagro de la vida”.

Y Adrián escribió: “Hace dos meses que estaba hospitalizado pensaba que ya no iba a poder viajar pero Dios es grande”.

Uno más fue: “Dios me dijo que no perdiera la fe, que confiara y que nunca dejara de creer en él, era una figura luminosa, vi su cara, su cuerpo, sentí su presencia… fue algo hermoso, valió la pena todo lo fuerte que viví por ese momento tan hermoso”.

“Cuando tienes salud no la valoras y ahora es pararte y dar gracias a Dios por cada día que despiertas sano”, dijo.

Pero, tras su recaída algunos de sus compañeros emplearon sus redes sociales, mayoritariamente twitter para mostrar su solidaridad.

Una de las primeras en hacerlo fue Laura G, quien escribió: “Muchas oraciones para que se recupere”.

El también comediante Mauricio Castillo twitteó: “De a cuerdo, te queremos de regreso. Fuerza querido Adrián Uribe”.

Celebridades y amigos mandan mensajes de apoyo para Adrián Uribe

Mediante la misma red social, la periodista de Al Rojo Vivo Jéssica Maldonado hizo lo propio: “El talentoso actor @Adrian_Uribe nuevamente es internado de emergencia mis oraciones para él y los mejores deseos por una pronta recuperación”.

Su compañero y amigo Jorge Muñiz se tomó el tiempo de hacer una breve remembranza de cómo fue que conoció al talentoso actor por parte de un amigo en común.

Muñiz escribió: “Hace algunos años en casa de un amigo conocí a Adrián Uribe, y me sorprendió el talento, carisma y manejo del público, lo he visto siempre crecer y convertirse en una gran estrella, no solo como artista también es una persona increíble y generosa, ánimo Adrián te queremos.

Ante la adversidad que atraviesa Adrián Uribe sus compañeros piden orar por él

A pesar de la mala racha por la que atraviesa Adrián, nunca perdió el buen humor tal y como los mensajes que compartió cuando viajó a Rusia, a trabajar y disfrutar de algunos partidos del Mundial.

Uribe publicó: “En 2014 fui al estadio al México-Holanda y perdimos. En diciembre fui al Bernabéu a apoyar al Madrid y perdió. Antier fui al México-Brasil y perdimos. Y ayer fui al estadio a apoyar a Colombia y también perdió. MORALEJA: Estoy más salado que el Cruz Azul”.

Hace un par de días el actor comentó que tuvo un encuentro con Dios: “Dios me dijo que no perdiera la fe, que confiara y que nunca dejara de creer en él, era una figura luminosa, vi su cara, su cuerpo, sentí su presencia… fue algo hermoso, valió la pena todo lo fuerte que viví por ese momento tan hermoso”.

