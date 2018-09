Celebran el Mes de la Hispanidad con Festival Viva Tequila y fiesta en el Acuario de Georgia

Del 15 de septiembre al 15 de octubre se festeja el Mes de la Hispanidad para celebrar la cultura, logros y contribuciones de la comunidad iberoamericana en el país, y en Georgia se organizan múltiples y diversos eventos.

Por primera vez en sus 10 años de historia la importadora Tequilas & Wine, del empresario mexicano Juan Bonilla, organiza ¡Viva Tequila Festival! , una celebración gastronómica para degustar finos tequilas de producción limitada, cocteles y platillos preparados por restaurantes mexicanos, japoneses e irlandeses como Patria Cocina, Taco Cantina, Ceviche Taquería, Pure Taquería y McCray’s Tavern, entre otros.

“La idea del festival nace con la necesidad de poder mostrarle a la gente como tomar el tequila haciendo maridaje con comida, esa es la gran importancia. Llevamos mucho tiempo haciéndolo en restaurantes y empresas corporativas, pero hace un par de años vimos la necesidad de hacerlo masivo, para que más gente lo pueda entender y degustar”, explicó Bonilla.

El festival será amenizado por el grupo de danzas folclóricas Mitotiliztli Tonatzin, el Mariachi de Pepe López, una orquesta y un Dj que alternarán durante el after party para clientes VIP. Además, habrá kioscos con artesanías y productos mexicanos, y otros con información turística sobre los cinco estados productores de tequila, y la labor de educación y concienciación sobre el cáncer de ovario de la Georgia Ovarian Cancer Alliance, principal beneficiario del festival. 15 de septiembre, 11 a.m.-9 p.m. $60-$150. Atlantic Station, Pinnacle Event Space, 240 20th St., Atlanta. www.vivatequilafestival.com

CHEERS TO VIVA TEQUILA FEST 🥃 T-2 HOURS until we FIESTA! Doors open at 11AM. 🎟 available for purchase at the door! @AtlanticStation #tequilafestivalatl #kisstheglass #vivatequilafestival #yelp #atl #elevateyourexperience #VivatequilaATL #party #vivatequila #atlanticstation pic.twitter.com/39Lw9SaO4I

— Viva Tequila Festival (@VivaTequilaFest) September 15, 2018