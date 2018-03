Celebra Mar10 Day convirtiéndote en Mario con Google Maps

Para celebrar Mar10 Day, Google Maps convirtió hoy su buscador en un carro de Mario Kart, y tú eres quien lo conduce.

Marzo 10 o Mar10 se celebra el día de este famoso plomero y Google se ha unido con Nintendo y toda la semana podrás conducir tu auto como si estuvieras en el juego de verdad.

Para disfrutar de esta opción solo debes actualizar la aplicación en tu teléfono y señalar el cuadro con la interrogación típica del juego.

De inmediato tendrás a Mario en su carrito dispuesto a llevarte donde lo necesites.

En su blog Google Maps dijo, “Si estás listo para conducir con Mario a tu lado, el aparecerá desde hoy en la plataforma de Google Maps y te acompañará toda la semana. Compare un pantallazo de tu ruta y compartelo con @GoogleMaps en Twitter eInstagram con el hashtag #MarioMaps. Recuerda evitar compartir datos personales como la dirección de t casa o tu trabajo. (En serio, piensalo antes de publicar). Y ¡Let’s-a go!”

Solo debes procurar conducir de manera responsable y no como muchos lo hacen en el juego. No tendrás que andar buscando hongos o estrellas que te aumenten los poderes.

Happy Mar10 Day!

Navigate and share a screenshot of your #MarioMaps with us this week. pic.twitter.com/sDRGovqQpC

— Google UK (@GoogleUK) March 10, 2018