Luego de la trágica muerte de la chica del clima de una prestigiosa cadena televisiva estadounidense, los especialistas médicos confirmaron la causa.

Jessica Starr, una meteoróloga de Detroit quien trabajaba en el canal Fox News, se ahorcó, reveló un médico forense, según reseñó Daily News.

La chica del clima se suicidó el miércoles después de narrar en sus redes sociales los problemas duraderos que enfrentó tras una cirugía ocular con láser (Lasik Smile). Tras la evaluación del cuerpo, el informe forense registró después que Starr se ahorcó.

La causa de la muerte, que fue confirmada al Daily News por la Oficina del Médico Forense del Condado de Oakland en Michigan, se determinó después de una autopsia el jueves.

Update; yesterday was a struggle for me. I really wanted to come back but I need more time to recover. Please keep me in your thoughts during this challenging time. Will keep you updated. 🙏🏻

— Jessica Starr (@Jstarrfox2) November 14, 2018