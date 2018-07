Castle Rock: 5 datos interesantes sobre la serie

Con motivo del lanzamiento este 25 de julio del primer episodio de la serie ‘Castle Rock’, surge interés por saber de qué elementos está dotada la obra del director estadounidense J.J. Abrams.

A continuación, cinco datos interesantes sobre la nueva serie:

‘Castle Rock’, que arranca con diez episodios, lanza referencias a Stephen King – autor de la obra literaria – incluso desde la elección de su reparto, liderado por Sissy Spacek (“Carrie”).

There's a new face in town.

‘Castle Rock’ es el nombre del pueblo ficticio ubicado en Maine (donde nació King) donde discurren muchos de los relatos del escritor, como “The Dead Zone”, “The Dark Half”, “Needful Things”, “The Body” o “The Sun Dog”.

Tal y como ocurre en la obra literaria de su autor, suceden situaciones aparentemente inexplicables que no se ajustan a las leyes de la naturaleza.

In just 5 days #CastleRock will open its gates. Come and join us July 25 on @hulu. pic.twitter.com/XnSBurHWBk

— Castle Rock (@castlerockhulu) July 20, 2018