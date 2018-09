Al parecer Eduardo Yáñez sigue sin poder controlar sus arranques de ira, detalle que en esta ocasión puso en riesgo su vida, pues estuvo a punto de ser linchado, según refiere una revista de espectáculos mexicana y el programa de Primera Mano.

El percance se suscitó en Zempoala, Hidalgo, lugar en el que el actor realizaba una locación para el proyecto que actualmente graba con la cadena Telemundo.

Mientras Eduardo se encontraba realizando su trabajo rodeado de seguridad, el señor identificado como Don Mario Peña, según la publicación, estaba utilizando su celular, detalle que no fue bien visto por Yáñez, quien sin dudarlo se acercó a él para darle una bofetada que le dejó la cara enrojecida.

Posteriormente, el histrión expresó: “¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo”. Instante en que el señor le contestó: “yo no te estoy haciendo nada”; Yáñez sin creerle, agregó: “déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo”.

Al notar que el señor no le hacía caso, el artista expresó: “te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&$@”. A lo que Don Mario contestó: “mie&$@ tú, compa, yo no”.

“Que poco hombre Eduardo, deberían meterle a la prisión”

Debido a que los ánimos del artista no se calmaban, un acompañante del adulto mayor le aconsejó “vaya a ver a sus familiares y ahorita no se la va acabar el cab$%&. Ahorita que venga le vamos a dar una pin$%& arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cab$%&’”.

El medio de comunicación impreso asegura que a pesar de que el altercado no pasó a mayores, todo el elenco de la cadena Telemundo corrió el mismo riesgo de ser linchado gracias al carácter que tiene el mexicano.

Las opiniones sobre el actuar de Yañez no se hicieron esperar en el video de youtube del programe que conduce Gustavo Adolfo Infante: “Que poco hombre Eduardo deberían meterle a la prisión”, “este tipo ya se pasó ojalá lo metan ala cárcel”, “¿Por qué esta persona golpeadora no es castigado?”,”ese viejo de Eduardo Yáñez es un amargado y si alguien no lo pone en su lugar va ha seguir haciendo lo mismo”.

Tras el incidente el actor escribió un mensaje en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Solo adelante!”.

Solo adelante! A post shared by Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) on Sep 4, 2018 at 6:50am PDT

