La actriz Carmen Salinas se defendió de las acusaciones hechas por su compañera la primera actriz Ana Martin, en las cuales señalaba los altos salarios de la clase política mexicana.

Todo ocurrió durante una reunión encabezada por Miguel Arreola precandidato político a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI, a la cual asistieron algunas personalidades reconocidas del espectáculo.

Las cámaras del programa ‘Suelta la Sopa’ acudieron al evento en donde entrevistaron a Ana Martin quien durante el mismo cuestionó fuertemente a los políticos.

La actriz de cine y televisión comenzó diciendo: “¿Yo, una inconformidad con el sueldo de los políticos?, a ver ¿Quiénes de ustedes no tienen una inconformidad con el sueldo de los políticos?, quiero saber yo, sí me enoja”.

Al preguntarle si habría notado la presencia de su colega Carmen Salinas al manifestar su queja, respondió: “No, hay diputados buenos, también otros malos, digo que lo tome como ella lo quiera tomar, que ella sea diputada también tendrá que aguantarlo, ni modo”.

Y aseguró que el país Azteca está muy desilusionado de la clase política: “Es que creo que el país entero estamos contra los políticos, ni modo, ellos tienen que hacer que nosotros volvamos a creer en ellos, no creemos, ve como está el país”.

Para concluir agregó: “Yo a Carmen la respeto, la admiro, creo que es una gran comediante, la comediante más importante que tenemos en este país, he trabajado con ella, que sea diputada ya es su rollo ¿no?, ella es una mujer inteligente y tiene que saber que le va a llegar esto y no solo conmigo si no con todo el mundo, porque todo el país no queremos a los políticos, nos han hecho mucho daño, nos han robado, se han burlado de nosotros”.

Carmen quien es diputada por el Revolucionario Institucional no se quedó callada ante tales acusaciones: “Yo te voy a decir una cosa como dijo una compañera ‘Los diputados que ganan’, no, no, no estas mal le dije porque yo gano más como actriz que como diputada”.

En cuanto a la controversia formada por supuestamente quedarse dormida en la cámara de diputados, expresó: “Tengo que decirlo, es más mira, ya voy a terminar mi gestión para muchos que decían, yo nunca me quede dormida, hay cámaras que te toman por medio segundo, milésima de segundo y te pueden agarrar parpadeando”.

Y aseguró que ella ganas más en lo laboral que de partidista: “Estás mal, tu opinión está mal dada porque no es cierto, a mi lo que me pagan como diputada yo me lo gano en un día en Aventurera”.

La mayoría de los comentarios en YouTube apoyaban a Ana Martín: “Sí estaba dormida y si gana más de actuar, pongan en su lugar a un verdadero político que no sea corrupto, ni ratero y que cobre un sueldo que en verdad desquite”, “Sí, así es Ana Martin, es lo real, son corruptos, ratas y se ganan un dineral por no hacer nada”.