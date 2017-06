Carmen Salinas dice que agentes migratorios la reconocieron (VIDEO)

La actriz mexicana Carmen Salinas anunció que está lista para traer su obra Aventurera a Estados Unidos, por lo que ya tiene su visa de trabajo.

“Ahí está la visa ‘mirrey’, de trabajo, entras derecho nadie te va a tocar”, explicó ‘Carmelita’ en una conferencia mientras mostraba la visa a los reporteros.

Y es que a diferencia de Carlos Bonavides y otros actores mexicanos, ellos aseguran que no tendrán problemas para entrar a suelo estadounidense.

“Sacaron las visas de toda la compañía, del muchacho que me peina, de la señora que me sube el cierre, la señora que maquilla a Susy (González)”, agregó Salinas mientras que la protagonista Susana González reafirmó que lo hacen para evitar riesgos en migración.

La actriz mexicana Carmen Salinas también contó que los agentes de migración tuvieron una actitud muy diferente con ella: “me dijeron en inglés que si yo era la que trabaja con Denzel Washington en Man on Fire, le preguntaba uno al otro: ‘¿esta no es la que hacía de secuestradora?’, me pidieron autógrafos, retratarme con ellos, eran morenos norteamericanos y yo jamás me voy a negar con nadie, a tomarme con ellos fotitos”.

La puesta en escena es protagonizada por Susana González, Carmen Salinas, Rafael Inclán y Ernesto Laguardia, entre otros.

Juan Osorio, productor junto con Gerardo Quiroz del musical, indicó que será a mediados de junio cuando lleguen a Estados Unidos, antes harán un recorrido por importantes ciudades de la República Mexicana.

“Estamos muy contentos porque ya tenemos las visas de trabajo. El día de ayer nos mandaron oficialmente las visas de los actores, a la mejor los productores y la producción no vamos, pero eso no importa porque los actores ya están del otro lado”, dijo en tono de broma Osorio.

Agregaron que es importante montar esta pieza en territorio norteamericano para que los hispanos se rían: “y que vean un producto hecho, actuado y creado por mexicanos. Es como una manera de que se sientan identificados”.

La agencia Notimex explico que el elenco adelantó que durante cada presentación en Estados Unidos ofrezcan una botana mexicana antes de empezar la obra. “Sería padre los sopecitos y los taquitos, porque hay que estimular su mexicanidad y creemos que es nuestra responsabilidad”.