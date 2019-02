“Uno mismo orilla al hombre a que busque a otra persona“. Carmen Salinas defendió a Gabriel Soto e Irina Baeva y se le fue con todo a Geraldine Bazán.

Luego del escandaloso video en donde Geraldine Bazán detallaba las causas que la obligaron a divorciarse de Gabriel Soto, la actriz Carmen Salinas se inclinó a favor del galán de telenovelas.

Por medio de un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’, Salinas dio su postura sobre la relación entre Geraldine y Gabriel.

En la charla, la actriz dijo: “Ella también ya trae su novio, ¿cuál es el problema, hombre?”

Y continuó: “Ya las cosas se acaban y se acaban. También, uno tiene que guardar cordura y… hijas, ya no celen tanto a su marido, a su novio, a su viejo, lo que tenga, ya no lo celen tanto y sobre todo, no dejen que se meta su mamá a estar dando opiniones, por amor de Dios, ya, enserio”, refiriéndose a las declaraciones que dio la madre de Geraldine, quien habló sobre la relación de la expareja.

“Cuando las cosas se acaban, se acaban, ¿para qué hacerla ya de tanto escándalo”, mencionó después Carmen Salinas.

Además, al parecer, Salinas no está de acuerdo con el video publicado por Geraldine: “Así como al hombre le dicen, el caballero no tiene memoria, tampoco la dama, la dama tampoco debe de tener memoria y hablar de sus intimidades, y de que si me engañó, y de que si se sopló por allá esto… no, no, no… tenemos que ser discretas”.

Y continuó: “¿Para qué? Si las cosas ya no se dan, ¿para qué hacer escándalo? Te vas a ver más fina y más tranquila… ‘Cayetano la botella'”, sentenció la actriz mientras hacía un gesto de cerrar la boca con la mano.

