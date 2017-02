Carmen Jara asegura que Chiquis es quien se cuelga de la fama de su mamá (VIDEO)

Carmen Jara aclara que no se quiere “colgar” de la fama de Jenni Rivera, y asegura que es su hija Chiquis quien se aprovecha del legado de la fallecida cantante.

Y es que Jara dice que desde que murió Jenni, Chiquis no ha hablado de otra cosa, “porque si no hablas de tu mamá, tú no hablas de tus logros, ni hablas de tus proyectos, ni de tus cosas, porque simple y llanamente no tienes nada de qué hablar”.

Visiblemente molesta, la cantante pide a Chiquis “que no venga a darme cátedra a mí de cómo me tengo que comportar, cuando primero tiene que aprender ella a manejar su vida”, al tiempo que la invita a reflexionar en los motivos por los cuales “desgraciadamente” su madre murió sin hablarle. “Su mamá murió peleada con la propia hija, ¿qué se puede esperar?”.

En entrevista con el programa Sal y Pimienta, la intérprete de regional mexicano dice que no le importa que los millones de seguidores de la “Diva de la Banda” la ataquen por contar las maldades que le hizo.

Jara reiteró que ella forjó su carrera con mucho trabajo, sin engañar al público y a pesar de la oposición de Jenni Rivera y otros, según reproduce el sitio de noticias de Univisión.

Desestimó las sospechas de Chiquis Rivera, de que supuestamente hacía comentarios adversos a la Diva de la Banda buscando fama.

Carmen Jara opinó que Chiquis Rivera “se quiere hacer la ciega, que no quiere ver que yo soy una cantante de muchos años… se me hace absurdo y ridículo que se meta conmigo”.

La intérprete no culminó la entrevista sin volver a sembrar dudas sobre el talento de Chiquis Rivera, nominada como Artista Femenino del Año en Premio Lo Nuestro 2017.

Según Carmen Jara, ganar un disco de oro es muy difícil, por lo que ella imagina que los que ha recibido Chiquis Rivera, los debe “haber comprado o se los regalaron, porque para ganarse un disco de oro hay que fajarse muchos años”.