View this post on Instagram

Les comparto este videito para que conozcan la vivacidad de Cusa hasta su respiro final. Este fue el último vídeo que le grabaron, para sorprenderme el día de mi cumpleaños ya que me encontraba fuera del país. Llegué justo unas horas antes de que pasara mejor vida. Gracias @karinabandatv por la complicidad.