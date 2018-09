View this post on Instagram

Mucha gente, a lo largo de mi carrera, ha tratado de convertirme en un producto que hablara y actuara igual que los demás. Algo que se pudiera vender, algo normal. Desde mis comienzos intentaron cambiar mi voz, mi físico y mi ser, mi acento y mis características para convertirme en uno más de tantos. No lo consiguieron y muchos me rechazaron por ello. Mucha gente, a lo largo de mi vida, ha tratado de convertirme alguien normal que hablara y actuara igual que los demás. Trataron de hacer que cumpliera mi rol, intentaron que cumpliera los patrones establecidos, que no me saliera de la línea, que hiciera lo que se esperaba. No lo consiguieron y muchos me rechazaron por ello. Siempre que me han intentado imponer algo porque sí no lo he aceptado. Siempre que me han intentado condicionar por dinero, por supervivencia o para no romper con lo establecido, me he negado. Aquí estoy todavía, ninguno ha logrado que desfalleciera, aunque en algunos momentos casi lo consiguieran. Cuando no haces lo que los demás esperan que hagas o no te comportas como se supone que deberías, todos a tu alrededor FLIPAN en colores…..quizá porque viven en blanco y negro.