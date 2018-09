Tremendo ingenio el mostrado por Carlos Calderón al titular una fotografía de su colega Ana Patricia y su hijo Leonardo Gael, imagen la cual desató cientos de risas en las redes sociales.

A su regreso a Despierta América tras tener a sus bebé , la presentadora de Univisión interactuó en sus redes para encontrar la descripción indicada a una peculiar fotografía junto a su retoño.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la mexicana escribió: “¿Qué título le pondrías a esta foto? No sé qué me da más gracia si la cara de Gael o la mía”.

En la instantánea aparece Patricia con una mueca de risa mientras cierra los ojos y se muerde la lengua, junto a Gael quien observa misteriosa y fijamente la cámara que capturó el momento.

Ante la dinámica de la presentadora aparecieron sugerencias como: “Mi mamá está loca”, “ya van empezar con sus fotos”, “alguien me puede decir de qué se ríe mi mami”, “mami no te rías así que me da pena”, “les juro que no la conozco”, “cuando mi papá y mi mamá no hacen buena combinación”.

“Ustedes disculpen, así es ella, es mi mamá”

A pesar de ser opciones muy creativas, la tentativa de título que se llevó la publicación fue la de Carlos Claderón, que hizo gala de su ingenio al escribir: “Ustedes disculpen, así es ella, es mi mamá”.

Rápidamente la proposición de Calderón generó cientos de emojis de risa y comentarios como: ” Jajaja…Me encantó ese título! Describiste la foto a la perfección! Eres único”, “muy buena esa”, “jajajaja como eres Carlos de verdad te volaste la barda”, “eres tremendo Carlitos eh”.

