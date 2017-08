Carlitos ‘El Productor’ vive momentos de terror tras reporte de tiroteo (VIDEOS)

Momentos de angustia vivió Carlitos ‘El Porductor’, colaborador de El gordo y La flaca, luego de que autoridades evacuaron este sábado el centro comercial Dolphin Mall en la ciudad de Sweetwater, al oeste de Miami, después de que se reportara un supuesto tiroteo en esas instalaciones.

Según reporta Univisión varias patrullas policiales y un helicóptero llegaron al área poco después de las 9:30 de la noche, por lo que secciones enteras del centro comercial fueron evacuadas, mientras algunas tiendas fueron cerradas para permitir que las autoridades armadas recorrieran e inspeccionaran los pasillos.

“La gente está corriendo, todavía estoy atrancando, la gente está corriendo, no sé lo que pasó, estoy seguro que algo malo pasó, todo el mundo empezó a correr y yo vi que todo mundo corrió, yo no me iba a esperar y me eché a correr también, gracias a Dios estoy bien, esto pasó en el Dolphin Mall, es una locura”, dijo completamente angustiado Carlitos desde su auto.

Después el conductor habló desde la calle y dijo que había dos muertos y 10 heridos, sin embargo esa información no está confirmada, pues las autoridades dicen que no hay heridos: “todavía hay gente dentro del mall, ya cogieron a una persona, todo mundo está esperando, escondidos porque no saben lo que está pasando, no sé… hay algo grande pasando ahora mismo”.

Lo que se sabe hasta ahora es que a dos horas del incidente, el Departamento de Policía de Miami-Dade afirmó que no habían heridos y que continuaban manejando la “escena activa” dentro del centro comercial.

Varios usuarios compartieron en Twitter videos de lo ocurrido donde se puede ver a personas corriendo por los pasillos del lugar.

Según le informaron a @carlitoselproductor hay 2 personas fallecidas, 10 heridos y un arrestado #dolphinmall #Miami Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 7:21 PDT

¡ÚLTIMA HORA! @carlitoselproductor desde el #DolhinMall con nuestro camarógrafo @_enier_ nos informa que hay un fuerte movimiento policial por un tiroteo #Miami #Cuidado Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 6:54 PDT

