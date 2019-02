Las redes sociales han estallado en ‘memes’ y burlas desde este martes cuando el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dio su esperado discurso del Estado de la Unión, teniendo como protagonistas a Nancy Pelosi y hasta al presentador Carlitos Calderón.

unionEl primer personaje que se hizo viral gracias a tan mencionado evento fue la líder del partido demócrata Nancy Pelosi, quien sin dudarlo se prestó una y otra vez para ser tendencia en Twitter, Facebook e Instagram.

Las reacciones de Nancy Pelosi rápidamente acapararon las redes sociales, pues de manera sarcástica y burlona, fue captada aplaudiendo el discurso del mandatario de Estados Unidos, lo que le valió un sinfin de ‘memes’.

Imagine the amount of memes we're gonna get with Nancy Pelosi clapping like this pic.twitter.com/Yr65w0ZXM7

— T🥀 ™ (@stan_elites) February 6, 2019