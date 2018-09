Carla Baratta se inspiró en las ‘Adelitas’ mexicanas para interpretar a su rol en la serie ‘Mayans M.C.’

La actriz venezolana Carla Baratta afirma que su debut en la televisión estadounidense no pudo ser mejor y que se inspiró en las aguerridas ‘Adelitas’ mexicanas para dar vida a su personaje estelar en la serie Mayans M.C. (FX), que se estrenó el pasado 4 de septiembre y que de acuerdo a Nielsen fue el programa más visto en cable ese día. Hasta el 9 de septiembre y con tres repeticiones, 6.8 millones de personas han visto el primer episodio.

Mayans M.C. es el spin-off y a la vez la continuación de Sons of Anarchy, popular serie de FX sobre las aventuras de un grupo de motociclistas renegados. La serie tuvo siete temporadas que se emitieron de 2008 a 2014. La nueva serie, cocreada por Kurt Sutter y Elgin James, da un giro que se enfoca en las vidas de los protagonistas latinos (la banda Mayans) y es estelarizada por Jorge Daniel ‘J.D.’ Pardo, Clayton Cárdenas, Edward James Olmos, Richard Cabral, Sarah Bolger y Danny Pino, entre otros. La trama de Mayans M.C. se desarrolla dos años y medio después del final de Sons of Anarchy, y se centra en Ezekiel ‘EZ’ Reyes (Pardo), que anhela vengarse de los narcos que victimizaron a su familia. Su sed de venganza le obliga a vivir un estilo de vida que nunca quiso, pero del que no puede escapar.

En entrevista con MundoHispánico, Baratta habla sobre la serie, su personaje, y varios aspectos de su vida.

MH: ¿Cómo te sientes de tu debut en la serie Mayans M.C.?

CB: Estoy súper emocionada, un poquito incrédula. Ayer estaba caminando y vi uno de los letreros con los anuncios de Mayans M.C. y dije wow, es una realidad ya. Estoy emocionada y a la expectativa de ver qué tal y lo que va a pensar la gente de la serie.

MH: ¿Cómo se te presentó esta oportunidad?

CB: Me llegó la oportunidad de audicionar para este personaje un jueves y el lunes tenía que estar en el set grabando el primer piloto en abril de 2017. El fin de semana estuve haciendo el papeleo, aprendiéndome como pude las escenas que tenía que grabar la semana siguiente. Fue un proceso muy rápido, luego ya tuve más tiempo para prepararme para el segundo piloto, que grabamos en octubre.

MH: Cuéntanos sobre tu personaje Adelita, que es muy importante para Los Olvidados, el grupo rebelde en la frontera con México y que es como un Robin Hood…

CB: Exactamente, así mismo es como yo le digo a Adelita, la líder de este grupo de rebeldes. Ella es como Robin Hood, pero con acciones más violentas. Es un personaje maravilloso, que crece conforme va creciendo la historia, tiene muchísima alma, es como una pequeña sabia dentro de la historia. Tiene en su vida mucha violencia por cosas que ella experimentó de pequeña y es la manera en que ella sabe hacer las cosas. Pero su meta es lograr los objetivos de Los Olvidados. Estoy completamente enamorada de ella.

MH: ¿Crees que Mayans M.C. trae las mismas emociones de Sons of Anarchy, pero con mucha más alma?

CB: Creo que tiene muchísima alma. Aparte de que el 90 por ciento del elenco es latino, hay escritores, gente detrás de cámara y una gran comunidad latina dentro del show. Creo entonces que esa alma y esa lucha que tenemos todos los latinos por dentro se ve reflejada desde el segundo inicial del primer episodio.

MH: ¿A qué le atribuyes tu entrada en la industria por la puerta grande?

CB: Pues no lo sé, quizás sea una mezcla entre suerte de estar en el momento y lugar indicados, aunque suene un poco cliché. Me llegó mi permiso de trabajo y al mes tuve la audición de Mayans M.C. En 2017 había vivido en Los Ángeles y se presentaron un par de oportunidades que no se dieron, y creo que la vida es muy sabia porque en ese momento creo que no hubiese estado preparada para todo lo que significa estar en el ojo del huracán por decirlo así.

MH: ¿Te nutres de la situación que vive tu país para plasmar esos matices que le dan más profundidad a Adelita?

CB: Totalmente. Mi personaje está inspirado en la lucha que vivimos en Venezuela. Justamente cuando hice la audición para Adelita estaban las protestas en Venezuela muy fuertes, habían matado 110 estudiantes. Toda esa injusticia que sentía por dentro fue lo que me movió a conectarme con Adelita y creo que toda esa lucha que está sucediendo en mi país es la misma lucha que hemos visto por años y años en Latinoamérica. Eso es lo que me mueve y lo que mueve a este personaje. Es una inspiración diaria para ser una voz y decir que tenemos que mirar un poco hacia allá. Sobre todo, la gente que no está tan familiarizada con lo que sucede, es importante saber que hay otras cosas más allá de la burbuja en que a veces uno vive.

“Empecé a hacer teatro para saciar esa necesidad de niños de que nos vean y presten atención. A medida que iba creciendo me di cuenta de que por medio de la actuación yo podía tener una voz”, Carla Baratta, actriz venezolana

MH: ¿Cómo te preparaste para el rol de Adelita?

CB: En la historia mexicana hay un grupo de mujeres que les decían las Adelitas en la guerra federal, se vestían de hombres para poder luchar en el campo de guerra y llegaron a ser hasta generales. Yo no tenía idea de que las Adelitas existían, investigué por Internet donde hay un montón de fotografías e historias. Compré un libro que se llama Here’s to You, Jesusa (Elena Poniatowska) Creo que en esta época con el movimiento de las mujeres y que la igualdad de género que está agarrando tanta fuerza, esas historias son increíbles, eran mujeres que hasta se hacían cargo de un pelotón y luego decían yo no me llamó Jesús, me llamó Jesusa. Esa fuerza de la mujer latina es maravillosa. Yo estoy súper honrada de poder recordar un poco esa historia con Adelita.

BREVE BIO de Carla Baratta:

Nombre: Carla Baratta Sarcinelli

Profesión: actriz, modelo y arquitecta

Nacionalidad: venezolana

Fecha y lugar de nacimiento: 9 de julio de 1990 en San Cristóbal, Venezuela

Edad: 28 años

Estado civil: casada con el actor venezolano Guillermo García

Mayans M.C.

Cuándo: martes, 10 p.m.

Dónde: FX

Info: www.fxnetworks.com