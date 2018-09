Captain Marvel: Salen primeras fotos de Brie Larson como heroína

La revista Entertainment Weekly publicó las primeras imágenes oficiales de Brie Larson como Captain Marvel, en la película homónima de Marvel Studios.

En este proyecto, dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck, la actriz da vida a Carol Danvers, una ex piloto de la fuerza aérea estadounidense que adquiere sus poderes cuando su ADN se mezcla con el de un extraterrestre Kree.

Welcome to the world, Carol Danvers! #CaptainMarvel SHE HAS ARRIVED!!! pic.twitter.com/7J2YY32Um9 — Marvel Stuff (@marveIstuff) September 5, 2018

Larson, ganadora del Óscar por La Habitación, había sugerido desde este martes que se publicaría material nuevo de la cinta.

The future is female! Here’s your exclusive first look at @BrieLarson as @CaptainMarvel, the galaxy’s newest — and most powerful — star: https://t.co/EKfHhGIhUa pic.twitter.com/xhD00bdfF0 — Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2018

“Hola @EW (Entertainment Weekly), estoy aburrida. ¿Quieren romper las redes mañana?”, tuiteó entonces.

Captain Marvel llegará a cines estadounidenses el 8 de marzo de 2019. Se espera que, además de protagonizar esta película, Larson participe en la cuarta entrega de Avengers.

[[RS- Check out the exclusive first look at @BrieLarson as #CaptainMarvel on the cover of the newest issue of @EntertainmentWeekly! Link in bio for more info. Una publicación compartida de Marvel Studios (@marvelstudios) el 5 Sep, 2018 a las 9:12 PDT

-RS]]

