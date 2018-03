La serie mexicana La Rosa de Guadalupe generó controversia en las redes sociales por un capítulo en que se cuenta una versión bastante parecida de la vida del ‘Pirata de Culiacán’.

El famoso youtuber, que acaparó la atención dentro y fuera de México con su violenta muerte a balazos el pasado 18 de diciembre, es retratado con el apodo de ‘El Corsario’ en el programa de Televisa. El capítulo relata su ingrata infancia, marcada por el abandono de su madre, un padre que nunca conoció y la crianza de parte de su abuela, hasta su conocida muerte en un restaurante.

Las reacciones de críticas en las redes sociales no se hicieron esperar y vienen a continuación:

Me acabo de enterar la rosa de Guadalupe le hizo un capítulo al pirata de Culiacán y me siento ofendido, la vida de tan enigmática persona no se puede resumir en un capítulo.

— Benito Antonio (@AlanAleexis) March 23, 2018