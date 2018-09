Capitana Marvel: revelan primer tráiler y los fanáticos enloquecen (VIDEO)

Marvel reveló hoy el primer tráiler de la película Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson, que será estrenada a principios de 2019.

La actriz participó en el programa Good Morning America de la cadena ABC, donde promocionó la nueva producción y fue la encargada de develar al público el primer adelanto de Capitana Marvel, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.

Larson dará vida a Carol Danvers, una ex piloto de la fuerza aérea estadounidense que adquiere sus poderes cuando su ADN se mezcla con el de un extraterrestre Kree.

A diferencia de otras cintas de este Universo Cinematográfico, Capitana Marvel no se basará en el origen de heroína, sino que se centrará luego de que Danvers obtiene sus poderes y es parte de Starforce, una fuerza militar élite.

La historia tendrá lugar en el pasado, específicamente en la década de los 90.

La publicación del primer tráiler de la película generó altas expectativas en las redes sociales, donde los fanáticos se volcaron este martes para expresar sus impresiones sobre el adelanto con las etiquetas #CaptainMarvel y #CapitanaMarvel.

El clip confirmó que la película contará con la participación de varios personajes de Marvel, tales como Samuel L. Jackson en el rol de Nick Fury; Clark Gregg como Phil Coulson; y Cobie Smulder como Maria Hill.

Otro de los actores que aparecerá en la cinta es Jude Law, quien fungirá como mentor de la heroína.

Luego de la divulgación del tráiler, Marvel también publicó el primer póster de la cinta, en la que se confirma que la película se estrenará el 8 de marzo de 2019.

Here's your first look at the teaser poster for Marvel Studios’ #CaptainMarvel, in theaters March 8, 2019. pic.twitter.com/hnTX8yoRIu

— Captain Marvel (@captainmarvel) September 18, 2018