Lo seguidores del desfiles de Victoria’s Secret vieron a la cantante Halsey actuar en el especial de festividades del show de moda, pero luego leyeron su polémica aclaratoria en Instagram relacionada con la compañía más famosa de ropa íntima en el mundo y su supuesta discriminación.

Aunque el programa, que se transmitió el domingo, fue filmado el mes pasado en la ciudad de Nueva York. Lo que destapó la controversia fueron los comentarios realizados por Ed Razek, director de marketing de la empresa matriz de Victoria’s Secret, en una entrevista en noviembre con la revista Vogue.

A Razek se le preguntó sobre las marcas competitivas “que están poniendo a las mujeres trans en sus anuncios” y “las mujeres que tienen tallas 40”. Razek respondió: “Si estás preguntando si hemos considerado la posibilidad de incluir un modelo transgénero en el programa o si consideramos la posibilidad de incluir un modelo de talla grande en el programa, lo hemos hecho”.

Pero fue lo que continuó diciendo que no le fue bien a algunos.

“¿No deberías tener transexuales en el programa? No, no creo que debamos”, dijo Razek. “Bueno, ¿por qué no? Porque el espectáculo es una fantasía. Es un especial de entretenimiento de 42 minutos. Eso es lo que es”.

El término “transexuales” se considera obsoleto y ofensivo para muchos en la comunidad LGBTQ.

Halsey llevó a su cuenta de Instagram el domingo con una publicación que parecía dirigida a los comentarios de Razek.

“He adorado el desfile de modas de Victoria’s Secret desde que era joven”, escribió en una nota publicada allí. “Se suponía que la presentación de este año junto a otros artistas increíbles y modelos / amigos trabajadores sería la mejor noche de mi año. Sin embargo, después de que filmé la presentación, se hicieron algunos comentarios sobre el espectáculo que simplemente no puedo ignorar”.

Halsey, que es bisexual, agregó: “Como miembro de la comunidad LGBTQ +, no tengo ninguna tolerancia por la falta de inclusión”.

“Especialmente no una motivada por el estereotipo”, escribió. “Si estás en mi página porque viste mi actuación esta noche, permíteme en cambio dirigir tu atención a GLSEN: una organización que ofrece servicios destinados a proteger a los jóvenes LGBTQ +. Y con respecto a los jóvenes seleccionados por estos comentarios en un mundo donde se les ha hecho sentir ‘otros’, he hecho una importante donación en su honor”.

Seguir leyendo: Siguiente >