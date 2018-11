Una vez más, la mujer hondureña que se indignó y estalló en contra de los mexicanos por ofrecerle frijoles para comer, sigue dando de qué hablar.

Luego de despreciar un plato de frijoles y tortillas que le ofrecieron para comer, la mujer hondureña que responde al nombre de Miriam y que pertenece a la caravana migrante que pretende entrar a Estados Unidos, apareció en un video pidiendo disculpas por lo sucedido.

“Yo mil disculpas, perdón les pido aquí al pueblo mexicano. Se han portado muy bien”, comenzó diciendo Miriam.

Asimismo, aseguró que se siente mal por haber dicho esas palabras, ya que todo el mundo ha visto el viral video.

“Me sentí mal por mi nena, porque todo mundo lo ha visto, en las redes sociales, incluso mi familia, yo me di cuenta ayer”.

De igual forma, explicó que a sus hijos les ha dado tortillas cuando no tiene más qué comer.

Sin embargo, estas palabras sirvieron para seguir viralizando a la hondureña que en un principio despreció los frijoles que se le ofrecieron.

Lo anterior, debido a que en diversas redes circula un video musical ‘pegajoso’ en donde aparece Miriam diciendo estas palabras al ritmo de reggaetón.

Uno de los lugares en los que se subió el video fue en la cuenta de Instagram de ‘memelasdeorizaba’, página en donde se difunden publicaciones humorísticas.

Pero ese no fue el único también en Youtube el cantante Míster Cumbia compuso el tema “No quiero frijoles”. El tema con ritmo pegajoso dice: “Salió una señora que me hizo reír, no le gusta la comida que le dan en mi país, no le gustan los frijoles, ni tortillas de maíz”.

Y agrega: “No quiero frijoles, allá por donde vivo eso comen los marranos, tráiganme una pizza o mejor unos tacos, allá por donde vivo eso comen los marranos”. Algunos dijeron que era muy buena la canción: “Este cumbión para bailar toda la noche en diciembre para la navidad y el Año Nuevo se mandaron muchachos”, “Les quedó chida la rola”.

