Camila Cabello deja gira Reputation de Taylor Swift

La cantante Camila Cabello, quien abría los conciertos de Taylor Swift en su actual gira Reputation abandonó su puesto debido a la deshidratación que padece.

Justo al inicio del mes de marzo, fue la misma Taylor Swift quien anunciara emocionada que Camila Cabello y Charli XCX serían las encargadas de abrir los conciertos de su esperada gira.

Pues recientemente se notificó que la intérprete de ‘Never Be the Same’ tuvo que abandonar la gira debido a problemas de deshidratación.

La artista incluso requirió tratamiento luego de haber concluido su presentación en los Premos Billboard el pasado domingo.

Camila Cabello revela su estado de salud

La misma cantante fue quien dio la noticia en su cuenta oficial de Twitter donde escribió:

“Ayer después de mi interpretación en en los Billboards, me estaba sintiendo realmente enferma y terminé en el hospital para que me revisaran. Hicieron bastantes pruebas y todo está bien, pero el diagnóstico fue básicamente deshidratación y también un bajo grado de fiebre. Los doctores me dijeron que necesito descansar o de lo contrario no mejoraré. Así que desafortunadamente no podré estar presente en la gira Reputation el día de mañana en Seattle. Lo siento mucho por dejarlos pero les prometo que volveré lo más pronto que pueda. Creo que a veces llego a forzar tanto mi cuerpo pero prometo que me cuidaré más, pero bueno. Anoche me di cuenta que no tuve tiempo de agradecerles por mi premio, gracias por preocuparse por mi, gracias por estar conmigo, hace un año que iniciamos este viaje juntos, y aquí está para nuevas experiencias, más diversión, más amor, más música, más salud y ¡más vida!, los amoooo”.