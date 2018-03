Camila Cabello, la cantante cubana conocida como la ‘nueva princesa del pop’, causó revelo en las redes sociales por el vestido que usó para la filmación del tema ‘Never Be the Same’, y sus seguidores no demoraron en compartir una serie de memes en los que comparan el atuendo con diversos artículos de comida.

La cantante se había estado preparando para el lanzamiento del video desde temprano el mes pasado y ahora surgieron fotos de la peculiar prenda color rojo.

El vestido que tantas reacciones ha generado tiene un aspecto de ‘taco rap’ que envuelve el cuerpo de la cantante y deja visible únicamente su rostro.

WHO DID THAT I’M SCREAMING JFKDFJDK #NeverBeTheSameVideo pic.twitter.com/d9l6k3fW0H — seb loves camila (@lovingcmila) March 8, 2018

En una foto, por ejemplo, los internautas la comparan con una botella de salsa cátsup Heinz mientras que en otra imagen se le compara con un una bolsa de la popular marca de pollo frito KFC.

El peculiar vestido rojo también aparece en otra foto con los famosos arcos amarillos de McDonal’s. Además, se le llegó a comparar incluso con los tacos ‘burritos’ y hasta las salchichas.

These spot the difference games are getting harder and harder. We love our lil burrito.#NeverBeTheSameVideo pic.twitter.com/eNSeYyQRz4 — josh (@streammila) March 8, 2018

Camila Cabello nació en Cuba en 1997, hija de padre mexicano y madre cubana. El mes pasado la estrella presentó ‘Made in Miami’, un documental sobre su vida, que ella misma describió como “la visión más íntima” que existe, informó EFE.

“Soy una persona muy privada”, indicó Cabello en una sesión de preguntas y respuestas que se transmitió en vivo a través de YouTube para promover el documental, que incluirá las dificultades que afrontó su familia para emigrar a Estados Unidos.

También destacó su interés en ser la voz de otros inmigrantes que no son escuchados, tal y como ha mostrado en el pasado al mostrar su respaldo a los jóvenes indocumentados que han crecido en Estados Unidos y que ahora enfrentan numerosos retos.

Con información de la agencia EFE