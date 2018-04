Caló Gitano ha contagiado de pasión por el flamenco a Georgia desde 2004

Cuando Marianela ‘Malita’ Belloso, fundadora y directora artística de Caló Gitano, emigró de Venezuela para establecerse en Atlanta en el 2000 pensaba que el flamenco había quedado en el pasado y no se imaginaba que se reencontraría con esa danza y música andaluza que le daría grandes satisfacciones.

“Para mí el flamenco soy yo, porque yo me conseguí a mí misma aquí en Atlanta. Por el flamenco hoy soy quien soy en Atlanta”, Marianela Belloso, profesora de flamenco

Su academia de danza Caló Gitano, que fundó en 2004, es uno de esos orgullos. Es la escuela de flamenco más grande en Georgia y cuenta con dos estudios, el original en Atlanta y el más nuevo en Alpharetta.

“En ambas tenemos más de 150 alumnos. La academia creció un montón. Ahora incluso se nos presenta el reto de buscar teatros grandes para el show de estudiantes que hacemos dos veces al año. Necesitamos un teatro que por lo menos acoja a 350 personas”, explicó Belloso.

Su reencuentro con el flamenco

En 2002, el grupo de música brasileña Rua 6 necesitaba una cantante para una fiesta de quince años. Belloso aceptó su invitación para cantar, y ahí conoció al guitarrista de flamenco iraní Farzan Kendrick.

“Al terminar la fiesta conversé con Farzan y decidimos armar un show. Íbamos a bailar a un restaurante en Midtown. Y así comencé a bailar flamenco aquí”, comentó la bailarina e instructora.

En 2004, Belloso construyó un estudio pequeño en su casa para dar clases a la polaca Ania Bartelmus ‘La Candela’, quien había visto uno de sus shows y le pedía con insistencia que le impartiera algunas lecciones.

“Ania trajo a su amiga suiza Diana Corica y ellas fueron mis primeras alumnas. Luego tenía ya como 60 estudiantes y tuve que convertir el garaje de mi casa en un estudio más grande”, relató Belloso.

Adquiere su propio estudio

Tal fue la demanda de sus clases que, en 2010, Belloso decidió comprar un local comercial en el vecindario de Kirkwood para construir su academia. La abrió en marzo de 2011.

“El local ni siquiera tenía baño ni piso, nada. Era como una caja de ladrillos, lo habían comprado en 300 mil dólares. Le ofrecí al banco como 99 mil dólares, y me lo vendieron. Tremendo negocio, tuve una suerte increíble. Así fue como comenzó a crecer mi academia”, acotó Belloso.

Con mucha fe y trabajando duro, la profesora de 42 años vio cómo su academia crecía a tal grado que junto a su hermana María Carolina ‘Cara’ abrieron el segundo estudio en Alpharetta.

“En 2014 ‘Cara’ rentó un local en Alpharetta y así fue que comenzó la segunda tanda, que fue un poco más fácil porque ya yo tenía todo establecido y no se le hizo tan cuesta arriba”, dijo Belloso.

Su pasión por el flamenco

Belloso comenzó a bailar flamenco a los 6 años porque su hermana ‘Cara’ lo hacía y ella la imitaba en todo.

“Mi mamá toda la vida quiso bailar flamenco pero mi abuela no la dejó porque decía que eso no era un baile de señoritas, ahí mostrando las piernas. Así que mi mamá dijo que cuando tuviera hijas, ellas sí iban bailar flamenco”, expresó la caraqueña.

Para atraer más público, Belloso fundó en 2013 Caló Theater Company, con la cual produce shows que combinan el flamenco con teatro, poesía y música. Su primer show fue Raíces, que cuenta la historia de los gitanos que llegaron de India a España. Y aunque la venezolana dice que sus shows de teatro no dejan dinero los sigue haciendo por amor al arte. Sin embargo, su más reciente show Sueños andaluces, que presentó hace unos días en el Teatro Aurora, fue todo un éxito.

Belloso no para de soñar. Ya está planeando su próximo proyecto: construir su propio teatro, que le permitirá presentar con mayor facilidad sus shows de estudiantes y sus otros espectáculos.

“Uno tiene que soñar en grande y visualizar las cosas. Gracias A Dios a mí siempre me han salido las cosas, claro con mucho trabajo, esfuerzo y arriesgando porque el que no arriesga no gana. Creo que esto va pasar, no sé cuándo, pero si será en un futuro cercano”, concluyó.

Caló Gitano Flamenco Dance Company & Academy

Dónde: 1963 Hosea L. Williams #R102, Atlanta y 6225 Atlanta Hwy., suite 9, Alpharetta.

Info: 404.966.1347 y www.calogitano.com