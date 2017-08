Café Tacvba, J Balvin, La Trevi y La Guzmán entre los conciertos más esperados

Café Tacvba, Marc Anthony, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán son algunas de las estrellas de la música latina que vienen con sus nuevos espectáculos entre septiembre y noviembre a Georgia.

¿Listo para bailar ‘Despacito’, corear ‘Hey, güera’ y ‘Pelo suelto’, o escuchar los nuevos temas de los Tacvbos?

¡A mí me gusta andar de pelo suelto! ¡Aunque me digan que hasta barro el suelo! @GloriaTrevi 🤘🏼💕 pic.twitter.com/Hr6Qw8Ahms

He aquí los detalles de los conciertos más esperados de la temporada.

La icónica banda de rock mexicana anda de gira con su nuevo álbum Jei Beibi. 30 de septiembre, 8 p.m. $46.50. The Masquerade, 50 Lower Alabama St., Atlanta. 404.577.8178 y www.masqueradeatlanta.com

La banda de rock/ska cumple 22 años de trayectoria y acaba de regresar de una gira por Alemania y Suiza. En septiembre arranca la minigira de conciertos Üateke Rock Fest por Estados Unidos, en la que comparte el escenario con Inspector, Kinky, Haragán & Cía., y Mexican Dubwiser. 15 de septiembre, 9 p.m. $39. Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.lulutickets.com

Tras varios años de ausencia, la ‘Diva de América’ y reina de la balada romántica y ranchera vuelve en el marco de su gira mundial Recopilando amor 2017. 2 de noviembre, 8 p.m. $49-$154. Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. www.infiniteenergycenter.com

Marco Antonio Solís en concierto. Lo acompaña Jesse & Joy. 2 de septiembre, 8 p.m. $63.50-$203.50. Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. www.infiniteenergycenter.com

Irreverentes y divertidas, las divas del rock y pop llevan dos meses de gira con llenos totales. 30 de septiembre, 8 p.m.$45-$149. Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. www.infiniteenergycenter.com

🚨 #Despacito is now the most viewed video on Vevo EVER! 🚨 Congrats @LuisFonsi & @daddy_yankee! 👏🏼 https://t.co/gekAw5cNOe pic.twitter.com/zUa1tDZETm

— Vevo (@Vevo) July 19, 2017