C-Kan, el rapero mas influyente de México, se prepara para conquistar Estados Unidos

C-Kan, cuyo nombre de pila es José Luis Maldonado Ramos, es considerado, el rapero más popular e influyente de México. Hace unos días, el músico dio una probadita de su talento durante una breve visita a Estados Unidos para firmar un contrato que le permitirá hacer su primera gira por el país.

Inspirado en Cypress Hill y Control Machete, C-Kan, de 30 años de edad, comenzó a escribir y rapear a los 15 años. Sus primeras canciones, grabadas en una casetera, hablaban de su vida en las calles, la violencia, las pandillas y la drogadicción. Las cantó por primera vez en 2004, durante su cumpleaños número 17 ante los ‘homies’ de su barrio, La Cancha 98 en Guadalajara.

“En las calles de mi barrio me enamoré del rap. Mis primeras canciones hablaban de violencia, pandillas y de que no nos dieran trabajo por tener tatuajes”, C-Kan, rapero mexicano

En ese momento descubrió que la música era su misión y desde entonces no ha parado de trabajar para darse a conocer. Desde que Mastred Trax lo firmó en 2012 y con el lanzamiento de su álbum Voy por el sueño de muchos, C-Kan ha transformado la escena del hip hop y rap mexicano con 17 producciones independientes en las que desgarra su alma con canciones como ‘Somos de barrio’, ‘Mi música es un arma’, ‘La calle sabe de mi nombre’ y ‘Vuelve’ con MC Davo, que hasta el momento tiene más de 130 millones de reproducciones en YouTube.

En una entrevista con MundoHispánico, C-Kan, también conocido como ‘El Perro de la C’, habló de su historia.

MH: El año pasado dijiste que no regresarías a Estados Unidos si Trump llegaba a la presidencia, ¿Qué cambió?

C-KAN: Así mismo. Yo decía que era como ir a la a casa de alguien que no te quiere, pero yo vengo pa’ca y me doy cuenta de que nadie quiere al tipo. Yo he andado en Miami y nadie lo quiere, ando en Los Ángeles y nadie lo quiere.

MH: ¿Qué promocionas?

C-KAN: Estamos negociando una gira de 12 a 18 fechas, queremos que el público de Estados Unidos conozca mi trayectoria porque no hemos visitado este país. Aprovechamos también para promover mi último álbum, el número 17, MexiCKanos, que contiene 17 temas en colaboración con varios raperos mexicanos como Derian, Homeboys, Swat y Snoopy El Coyote.

MH: ¿Qué has aprendido en estos 13 años, en los que al principio nadie creía en ti y hoy eres considerado el rapero número uno en México?

C-KAN: Nunca soñé, ni me imaginé que mi trabajo llegaría a ser de artista. Trabajo realmente en la música desde hace cinco años. Al principio tenía tres empleos diferentes: vendiendo tacos, luego me iba a trabajar de mesero y por la noche de valet parking para poder pagar el estudio de grabación. La música no me daba dinero, pero me gustaba. Cuando llegó la era digital, Internet, YouTube y todas esas plataformas, que ahora te remuneran lo que haces, nos ayudó y nos proyectó a nivel mundial. Después de subir mi primer video en YouTube comenzaron a llamar fuera de mi ciudad a que fuera a tocar, y después fuera del país. ¡Y, mira ahora me tienen acá respondiendo entrevistas!

MH: ¿Fue fácil o difícil llegar hasta este momento?

C-KAN: No puedo decir que fue difícil porque nunca me fijé esa meta, si tu sueño es llegar a ser grande o tener fama, no disfrutaría uno el viaje porque te dormirías pensando que tengo qué hacer para que funcione mi canción o mi disco. Yo hice y sigo haciendo todo esto porque me gusta y si a la gente le gusta, eso es ganancia. No puedo decir que le batallé, más bien estoy sorprendido. El problema es que me demostraron que sí puedo, entonces para que me detengas va a estar muy difícil. Ahora estoy más inyectado que nunca.

MH: ¿A qué se debe que estés explorando otros géneros?

C-KAN: A mí me envolvió la cultura hip hop de Estados Unidos pero yo crecí en Guadalajara, donde oía música regional, cumbia, salsa; por culpa de mi madre y abuela crecí escuchando a Vicente Fernández, Juan Luis Guerra, Los Bukis, Los Pasteles Verdes. Me gusta todo tipo de música. Después de 16 discos de rap ya no encontraba qué hacer y que no sonara a lo que ya había hecho, por eso me atreví a hacer un disco de reggae, a inventar e investigar con esos ritmos. Desde hace un par de años he estado componiendo para cantantes de bachata, reggae y regional mexicano. No estoy cerrado a otros géneros.

MH: ¿Cómo ves la evolución del rap en México?

C-KAN: Tomando como referencia el movimiento musical de Norteamérica, vamos atrasados al menos una década. El hecho de que un rapero mexicano esté en Los Ángeles de promoción quiere decir que estamos creciendo. Si me hubieran dicho esto hace unos años, me hubiera reído. Hemos reunido a más de 30 mil personas, hacemos giras desde Tijuana hasta Yucatán con eventos llenos con niños y sus papás. Ha ayudado a que ya no hablemos de violencia, drogas y pandillas sino de amor, desamor y fusiones. El rap está hoy mejor que nunca y sigue en crecimiento.

SIN FILTRO con C-Kan:

De su pasión por la música: “El hip hop ha sido mi universidad. Al morir papá, dejé la secundaria para trabajar y ayudar a mamá. Tuve que mudarme al barrio de mi abuela, un barrio con tres puntos de venta de droga en la calle donde vivía. Salías a la calle y los que no se estaban drogando, intentaban jugar futbol con un balón hecho pedazos. Crecí en ese ambiente y me tocó cantar lo que yo veía”.

Del cambio de su lírica violenta: “La gente se identificó con mi música y nos tomó como un vocero del pueblo. Al llegar a los escenarios y ver a chamaquitos cantando mis canciones, me daba pena tenerlos cantando todas esas groserías. Ellos me hicieron más maduro y comencé a hacer canciones violentas, pero con menos palabras altisonantes.

BREVE BIO:

Nombre: José Luis Maldonado Ramos (C-Kan)

Profesión: rapero

Nacionalidad: mexicano

Nació: 26 de julio de 1987

Lugar: Guadalajara

Estado civil: padre de un niño