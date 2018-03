Burn the Stage hace llorar a sus fans en documental en You Tube

Burn the Stage hace llorar a sus fans en los primeros dos episodios del documental que muestra la intimidad del popular grupo BTS y que fueron estrenados en YouTube. Sus fanáticos no saben cómo contener el llanto conmovidos por lo que vieron en el inicio de la serie.

El episodio 1, titulado “I do it all all” (“Lo hago todo, todo”), presentó a la banda preparándose para su gran gira mundial, mientras que el capítulo 2, “You already have the answer” (“Ya tienes la respuesta”), compartió los momentos detrás de la enfermedad de Jungkook, de acuerdo con HollywoodLife.

Ante el revuelo causado por este documental, te presentamos 5 cosas que debes saber sobre BTS y “Burn the Stage”.

1.- Burn the Stage hace llorar

BTS es un grupo de K-pop sudcoreano formado por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. BTS significa Bangtan Sonyeondan, que se traduce como “chicos a prueba de balas” en español y “bulletproof boy scouts” en inglés.

2.- Justin Beiber, Ariadna Grande y Selena Gómez, entre las “víctimas” de BTS

En tan sólo cinco años, BTS está convertido en un fenómeno musical, tras romper una serie de récords y arrasar con múltiples premios internacionales. Entre otros, el grupo sudcoreano se quedó con el Billboard Music Award 2017 al Mejor Artista en Redes Sociales, superando en la categoría a estrellas como Justin Bieber, Ariadna Grande y Selena Gómez.

3.- Lo integrantes de BTS también triunfan como solistas

El éxito de BTS no sólo ha sido en grupo, sino también cuando sus integrantes se han lanzado como solistas. A inicios de este mes, J-Hope se ubicó en el puesto número 3 en la lista de artistas emergentes de Billboard, convirtiéndose en el tercer integrante de BTS en llegar a ella, después de que RM debutó en el lugar 46 y Suga también lo hizo en ese mismo sitio.

4.- A.R.M.Y., la base de fanáticos de BTS en todo el mundo

Y si BTS son los “chicos a prueba de balas”, su base de fanáticos no podía autodenominarse de otra manera que A.R.M.Y. Sin embargo, el nombre con el que son conocidos sus seguidores no tiene nada que ver con temas bélicos, ya que son las iniciales de “Adorable Representative M.C for Youth” (“Representante Adorable M.C. para la Juventud”). Cabe señalar que el término “M.C.” para los raperos significa “maestro de ceremonia”.

5.- Burn the Stage muestra a BTS en su forma más natural

“Burn the Stage” constará de un total de ocho episodios, que permitirán a los A.R.M.Y. tener un acercamiento mayor con BTS. El documental compartirá los shows desde la perspectiva de los siete jóvenes en un viaje alrededor de varios lugares del mundo como Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Un nuevo capítulo será estrenado cada semana hasta concluir el próximo 9 de mayo.