Bumblebee vuelve a la pantalla del cine en diciembre

Bumblebee, el autobot amarillo del universo de Transformers vuelve a la pantalla grande. El estreno está previsto para la Navidad. Sin embargo, el tráiler ya está disponible en YouTube, para el regocijo de los fans.

La película estará dirigida por Travis Knight y tendrá a John Cena y Hailee Steinfield como sus personajes principales.

Bumblebee relatará la amistad del Autobot con una joven llamada Charlie Watson que es interpretada por Hailee Steinfeld, según informa Mouse.

Bumblebee es el mejor amigo de Optimus Prime, y en las películas anteriores el personaje aparecía como un Camaro amarillo.

En esta versión, el autobot regresa nada menos que como un clásico “Escarabajo” Volkswagen (también conocido como “Bocho”). Justamente ese es el modelo original del personaje en la serie animada de los 80, que hizo tan popular a los Transformers.

La película se ambienta en el año 1987, por lo que los acontecimientos ocurrirán muchos años antes de lo sucedido en la primera entrega de Transformers, que fue en el 2007.

Showed a little sneak peak of #BumblebeeTheMovie in Vegas at Cinema Con yesterday. Then I walked around the casino for poster sightings and even stood on some tables to get the perfect shot with one. 🐝💥✨☄️🎬 pic.twitter.com/El2cz7MeOj

— Hailee Steinfeld (@HaileeSteinfeld) April 26, 2018