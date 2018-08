BTS la banda pop coreana del momento que arrasa con su baile

BTS es la banda coreana de pop del momento. Los jóvenes arrasan en YouTube con su video “Idol”, con casi 93 millones de vistas desde que fue lanzado, el 24 de agosto. Idol forma parte del último álbum de la trilogía Love Yourself.

Los jóvenes comenzaron en 2013 y son una de las bandas que más crecieron en la escena musical mundial, según informa Cnet.

Su música pegadiza, la legión de fans, y las propias redes sociales hicieron de esta banda un éxito rotundo. Incluso hay una versión de “Idol” con Nicky Minaj, a quienes BTS consideran sus fans, según lo expresaron en una entrevista para Beats 1.

1.De que trata “Idol”, lo nuevo de BTS

“Idol”, es una canción que mezcla coreano con inglés y que básicamente llama a los jóvenes a aceptarse como son y tener autoestima, informa El Sol de Margarita.

Su coreografía y estética es estridente con fuertes colores y alusión a símbolos de la cultura coreana.

2.”Idol” rompe récords

“Idol”, el tema principal de “Love Yourself: Answer” rompió el récord de la cantante Taylor Swift, como el video más visto en las primeras 24 horas.

“Look What You Make Me Do” de Taylor Swift tuvo 43 millones en 2017, mientras que “Idol” llegó a los 56 millones de reproducciones, según El Sol de Margarita.

3.Se completa la trilogía

Love Yourself fue un trabajo en tres partes que lanzó a la fama a BTS. Y justamente Love Yourself: Answer es la última producción que completa dicha saga, explicó BTS en una entrevista a Beats 1.

4.#IdolChallenge

Se trata del nuevo desafío en las redes que puso a bailar a todos bailar a todos los adolescentes (y no tanto) en internet. ¿De que se trata? De copiar la trabajada coreografía del grupo y bailar, lo que se viralizó en las redes sociales como #IdolChallenge.

5.BTS ya está de gira mundial

Luego del lanzamiento del disco, BTS arrancó con su gira mundial, desde el 25 de agosto hasta febrero de 2019, según informa Nación Rex. El punto de partida fue Seúl donde reunieron 70,000 personas por noche. Seguirán por EE.UU. Europa y Japón. Y ya tienen localidades agotadas.