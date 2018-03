Bruno Mars: ¿Se apropia de la cultura afroamericana o solo la aprecia?

Después de un video en youtube donde se debatió la música del Bruno Mars, se ha desencadenado una ola de críticas contra el cantante, reportó la página Complex.

Durante la discusión en el video The Grapevine, que duró más de 50 minutos, los oradores analizaron sus argumentos y provocaron una lluvia de tuits como respuesta.

Algunos argumentaron que Mars le había ofrecido incontables honores a los artistas afroamericanos que allanaron el camino para él y que a menudo contrata bailarines negros y músicos para respaldarlo.

Pero otros han replicado que el artista hawaiano copia música negra y recibe ganancias de su ambigüedad racial de una manera que otros artistas negros no son capaces de hacer, informó Complex.

En el video se puede escuchar:

“Lo que hace Bruno Mars es tomar un trabajo preexistente y él completamente, palabra por palabra lo recrea, lo extrapola. No lo crea, no lo mejora, no lo hace mejor. Es un cantante de karaoke, es un cantante de bodas, es la persona que contratas para hacer covers de Michael Jackson y Prince. Sin embargo, Bruno Mars tiene un Grammy por álbum del año y Prince nunca ganó un Grammy pro álbum del año”, dijo el YouTuber Sensei Aishitemasu.

Los usuarios de Twitter también parecen tener mucho que decir sobre Bruno y su forma de hacer música. Mira algunas reacciones:

La gran mayoría son defensores

Ashanti: “Ah, ¿y ahora quieren difamar a Bruno Mars, que hace música increíble y SIEMPRE reconoce influencias en su música? ¿Quién constantemente da crédito donde se debe crédito? ¿Quién hace música que TODOS disfrutan? ¡Sal de aquí con ese BS!”

Paul Cantor: “Bruno Mars podría haber robado algunas cosas, pero todo gran artista lo hace, incluso Michael, Prince y cualquier otra persona en la que se pueda pensar. El sonido es universal, y al final, no pertenece a nadie y pertenece a todos al mismo tiempo.

@DragonflyJonez: “La mejor crítica a Bruno Mars que he escuchado fue cuando alguien dijo que sonaba como Prince pero nacido y criado en una tienda Target”.

