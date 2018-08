Bronco retoma firme su galope con una extensa gira por Estados Unidos

Desde el 13 de julio, fecha en que arrancó la segunda parte de su nueva gira de presentaciones con lleno total en Chandler, Arizona, Bronco se mantiene en pleno galope por el país reencontrándose con su público y demostrando que es una de las más inconfundibles e icónicas bandas de la música norteña.

Con esta gira, Bronco continúa promocionando Primera Fila, álbum en vivo que contiene 16 de sus grandes hits como ‘Adoro’ y ‘Que no quede huella’. En algunos, contó con las colaboraciones de Julieta Venegas e Illya Kuryaki & The Valderramas, entre otros artistas. Además, se incluyen los temas inéditos ‘Doctor’, ‘Gajes de oficio’ e ‘Impotente’.

En entrevista exclusiva con MundoHispánico, Lupe Esparza, líder de Bronco, habla sobre la gira, la incorporación de sus ‘potrillos’ al grupo, y su participación en la banda sonora en español de la película Coco, entre otros temas.

MH: ¿Que novedad tiene esta extensa gira por EE.UU.?

LE: Nos estamos aventando a proyectar la música de Bronco en otro tipo de escenarios. Estuvimos en la Arena Teatro, en el State Farm Arena en Texas, y en otros lugares importantes donde nunca hemos estado. Son más cómodos para el público. Ese que a veces no va a los bailes populares por una cosa o por otra.

Cada latido de su corazón lo sentimos en el alma , Gracias por cantar y bailar con nosotros Gente Bonita de San Antonio Texas #masbroncoquenunca #tour2018 🇺🇸 pic.twitter.com/LbSHv0mEzs — Bronco Oficial (@Grupo_Bronco) July 28, 2018

MH: ¿Es un paso más en la evolución de Bronco?

LE: Sin duda alguna. Y luego la experiencia de haber estado ya en la Arena de Los Lakers en Los Ángeles, eso fue maravilloso. Pero que quede claro, eso no significa que Bronco deje los bailes populares en lienzos charros, en explanadas , o lugares nocturnos importantes. Estamos contentos con este nuevo paso, creo que marca el retorno de Bronco de manera grande.

“Bronco tiene que reinventarse, reprogramarse y seguir avanzando. Nuestros éxitos, nuestra historia es fantástica, sin duda, pero es historia. Lo importante es el hoy, el ahora, que tenemos que compartir con la gente y atrevernos a hacer cosas diferentes””, Lupe Esparza, vocalista y líder de Bronco

MH: ¿Cómo han visto el recibimiento de la gente?

LE: Estamos contentos con la respuesta de la gente tan linda que nos sigue arropando a pesar de que Bronco tiene tanto camino recorrido y a pesar de tantas corrientes musicales que pasan y van y desparecen. Bronco sigue aquí de pie.

MH: ¿Cómo se sienten de la reciente gira en México con llenos en recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional y el Estadio Azteca?

LE: Sin duda alguna esto implica un compromiso, seguir trabajando duro y seguir dándose a conocer cada día. Me gusta aclarar mucho que Bronco no está en esto por supervivencia, estamos por amor a este trabajo. Bronco tenía que regresar con cinco acontecimientos importantes: recobrar nuestro nombre, que ya es totalmente nuestro y lo podemos usar en todo el mundo sin ningún problema. Bronco es Bronco de nuevo. Estar en un Festival Vive Latino, estar nominados a un Grammy Latino y en el cual participamos. El hacer el disco Primera Fila con colaboraciones con gente como León Larregui o Cristian Castro con la idea de llevar nuestra a música a nuevas generaciones. Y el último fue haber participado con Disney en Coco.

MH: ¿Qué hacen para mantener el proceso mágico de seguir haciendo música exitosa?

LE: Bronco tiene que reinventarse, reprogramarse y seguir avanzando. Nuestros éxitos, nuestra historia es fantástica, sin duda, pero es historia. Lo importante es el hoy, el ahora, que tenemos que compartir con la gente y atrevernos a hacer cosas diferentes. Hoy es un Bronco diferente, rejuvenecido y reenergizado con la presencia de los potrillos René y José, que son mis hijos, y de Javiercito, que es como si lo fuera también. Eso sumado a la experiencia de mi compadre Ramiro, y un servidor, da como resultado un grupo refrescado. Hay que seguir haciendo cosas nuevas y ahorita estamos pensando en un nuevo disco audiovisual también porque la gente está consumiendo mucho la imagen del artista, y hay que estar en la jugada.

SIN FILTRO con José Guadalupe Esparza:

Sobre su participación en la película Coco: “Nos llena de orgullo haber participado en esa película y de compartir nuestras tradiciones con el mundo, porque al final la historia de la vida y la muerte es la misma en todas partes”.

Sobre ‘El corrido de Miguel Rivera’: “Esta canción nos enseña que solo muere lo que se olvida. Nos llena de orgullo llevar este mensaje a nuestra gente para que nuestra memoria no sufra de amnesia y olvidemos a la gente que ya no está con nosotros y que por ellos nosotros sí estamos aún”.

Sobre el optimismo por un nuevo México: “Hoy veo a México con una luz de esperanza muy fuerte, de haber confiado y poner en manos de otro gobierno el rumbo del país”.

Sobre su mayor éxito: “Mi mayor éxito como artista, como ser humano y como papá es tener a mis potrillos conmigo en el escenario. Ya no pido más, con eso estoy feliz”.

BREVE BIO DE BRONCO:

Nombre: Bronco

Profesión: músicos

Nacionalidad: mexicanos

Fecha y lugar de fundación: 1979 en Apodaca, Nuevo León

Integrantes: José Guadalupe Esparza (voz principal y bajo), Ramiro Delgado (teclados y acordeón), Javier Cantú (batería), José Adán Esparza (guitarra y voz), René Guadalupe Esparza (bajo eléctrico y voz)

