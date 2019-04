Página

Lupe Esparza es blanco de duras críticas e insultos por su disputa con Ramiro Delgado

Los internautas despotricaron contra el líder y fundador del grupo ‘Bronco’

Además, aseguraron que sin Ramiro la agrupación no sería la misma

Luego de darse a conocer un oscuro secreto en la agrupación Bronco, Lupe Esparza pagó caras las consecuencias de sus actos en contra de Ramiro Delgado.

Hace unos días se dio a conocer que Ramiro Delgado, fundado del legendario grupo ‘Bronco’ tuvo algunos problemas con el también fundador y líder de la misma, Lupe Esparza.

La crisis que enfrenta la agrupación se debe a que Ramiro acusó a Lupe de malos tratos y traición, ya que considera que se le trata como “si fuera una persona más” dentro del grupo, siendo él uno de los fundadores.

El matutino ‘Hoy’ habló con Ramiro y durante una entrevista se dio a conocer que ‘Bronco’ cobra más de un millón de pesos por presentación. Sin embargo, el famoso acordeonista detectó que había malos manejos de dinero al notar que los depósitos por su trabajo no correspondían con lo que él considera justo.

“Me pagaba como si fuera una persona más, y yo soy fundador del grupo. Se molestaba y me decía ‘si no te conviene o si no te parece aquí le paramos’”, aseguró Ramiro.

Asimismo, informó: “La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tocamos el día 1 de marzo, en la gira de Estados Unidos, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos”.

Ante esto, las redes se ‘calentaron’ y los internautas estallaron en contra de Lupe Esparza con fuertes críticas por su presunto mal comportamiento hacia Ramiro.