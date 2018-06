‘Breaking Bad’ celebra 10 años con reunión de elenco

A 10 años del estreno de la serie ‘Breaking Bad’, los actores que formaron parte de este éxito televisivo se reunieron en la portada de la revista Entertainment Weekly.

“No puedes simplemente seguir adelante. Algo que fue tan imborrable y que tuvo tanto significado en tu vida… no puedes y no quiero. Quiero guardar esos buenos recuerdos de la reunión. Así que ha sido un poco melancólico en realidad. Agridulce”, contó Bryan Cranston, protagonista de la serie, a la publicación sobre este reencuentro.

La emisión contaba la historia de un maestro de química enfermo de cáncer que, por circunstancias de la vida, se convierte en uno de los mayores capos del narco.

It's a #BreakingBadReunion! 🙌🏾 Watch the @BreakingBad_AMC cast look back at the iconic show's legacy: https://t.co/Piku3VMY1b (via @peopletv) pic.twitter.com/brCGF0kki8

— Entertainment Weekly (@EW) June 28, 2018