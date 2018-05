Cuando la Duquesa de Kate se casó con el príncipe Guillermo en 2011, de quien se habló mucho fue de la hermana de la novia, la joven Pipa Middleton. ¿Por qué? La gente comentaba su encanto frente a la cámara y su vestido ceñido de Alexander McQueen. Fue tanto lo que impactó frente a las cámaras que en momentos llegó a hacerle sombra a la imagen de su hermana.

Con una nueva boda real regresa la oportunidad de volver a ver a Pipa Middleton de 34 años. De nuevo la atención se centró en Pippa cuando llegó a la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle el sábado, buscando otro golpe de suerte la prensa inglesa, es especial los diarios británicos Daily Mail y Sun, informaron que Middleton y su esposo, James Matthews, se atrevieron a anunciar que la pareje espera su primer hijo, pero Middleton no lo ha confirmado. Los dos se casaron en 2017.

Para las nupcias del sábado, Middleton se puso un vestido holgado a la rodilla con detalles florales de la tienda The Fold. Ella acentuó el vestido ($ 695 y todavía en existencia) con bombas de rubor coordinadas, un clutch y, a la usanza inglesa, un tocado floral en su cabeza.

