Blac Chyna protagoniza escándalo en el parque de atracciones Six Flags por un coche de bebés, aunque no se sabe con certeza qué desató el hecho.

Una persona que visitaba el parque Six Flags Magic Mountain en Valencia, California, compartió un video en Twitter, el domingo por la noche, en el que se ve a Chyna quitarse su abrigo e intentar lanzar a alguien un coche rosado, aunque en él no aparecen sus hijos Dream Kardashian, de 1 año, ni King Cairo, de 5 años.

Lee también Guillermo Iván busca nuevos retos como en la serie ‘Al otro lado del muro’

I’m at 6 flags and I see Blac Chyna and her crew trying to fight 😂😭 pic.twitter.com/iuEdiYKl95

— Angie (@AliciaaAngiee) April 2, 2018