Black Ops 4: Revelan fecha de lanzamiento de la última versión del videojuego ‘Call of Duty’

Black Ops 4, la más reciente entrega de ‘Call of Duty’, la popular serie de videojuegos en primera persona estilo bélico, estará disponible en octubre de 2018, según anunció el jueves el sitio levelup.com, citando al distribuidor Activision.

Call of Duty: Black Ops 4, estará a la venta el día 12 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Los detalles entorno a la entrega del nuevo videojuego son escasos, pero se sabe que el 17 de mayo se celebrará un evento de presentación al que podrán asistir fanáticos de la serie, según reportó levelup.com

Cabe destacar que Activision no ha confirmado si habrá una versión para Switch. Por otro lado, esta entrega tendrá aspectos distintos a versiones anteriores ya que en la Battle Royale, es enfrentan solo 18 jugadores en lugar de 100, informó el medio Daily Star.

Forget what you know.

Call of Duty® #BlackOps4

Community Reveal Event: May 17, 2018

Global Launch: October 12, 2018 pic.twitter.com/C4lMdo0A7c

— Call of Duty (@CallofDuty) March 8, 2018