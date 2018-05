Black Ops 4: 5 datos sobre el nuevo videojuego de Call of Duty

¡Es hora de ponerse en pie porque Black Ops ha vuelto! La serie que se ha convertido en la más jugada de la historia de Call of Duty y un fenómeno cultural en todo el mundo fue revelada este jueves 17 de mayo y regresa oficialmente el 12 de octubre con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4, reportó The Associated Press.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre el nuevo juego de Call of Duty: Black Ops 4.

1. ¿De qué trata Black Ops 4 y qué ofrece de nuevo?

Call of Duty: Black Ops 4 presenta un duro y sólido combate, junto con nuevos niveles de personalización y jugabilidad táctica, y una variedad de nuevas armas, mapas y modos para la última experiencia multijugador de Black Ops. El juego presenta el regreso del icónico sistema Pick 10, junto con una serie de innovaciones en controles de armas, flujo de combate, regeneración de la salud y movimiento de jugadores.

2. Con Black Ops 4 tendrás la opción de multijugador

Black Ops 4 va más profundo que nunca antes en la ficción de multijugador, donde los jugadores podrán explorar el mundo de los especialistas, quiénes son, por qué existen, y qué batallas luchar juntos, mientras que el dominio de su juego se da a través de un jugador y multijugador. Black Ops 4 presenta una combinación de especialistas nuevos y recurrentes, cada uno con sus propias armas, equipos y estilos de juegos únicos. Los jugadores serán poderosos solos, pero devastadores como un equipo trabajando juntos.

📺 NOW LIVE: The Call of Duty®: Black Ops 4 Community Reveal Event. Check out the latest on #BlackOps4. https://t.co/bqnEftU6eU — Call of Duty (@CallofDuty) May 17, 2018

3. Black Ops 4 celebra el décimo aniversario de Call of Duty Zombies

Celebrando el décimo aniversario del Call of Duty Zombies original, Black Ops 4 también presenta una experiencia de Zombies completamente nueva que es la mayor oferta de Day One en la historia de la franquicia, con tres experiencias Zombies y todas las funciones en el lanzamiento: IX, Voyage of Desesperación y Sangre de los Muertos.

Iceberg? Spoiler Alert: It was the Zombies. Watch the first look at Voyage of Despair, an all-new Zombies experience in Call of Duty®: #BlackOps4 pic.twitter.com/sLRZZUQewm — Call of Duty (@CallofDuty) May 17, 2018

4. El juego también presenta Blackout

Además de presentar Multijugador y Zombies en el estreno mundial de hoy, el equipo también presentó Blackout: la nueva experiencia de batalla royale que combina el rápido y fluido combate con armas negras de Black Ops, con nuevos niveles feroces de competencia de supervivencia en el icónico Black Configuraciones de operaciones reimaginadas, todo a una escala colosal.

The return of a fan-favorite. The legacy of Zombies continues with Blood of the Dead in Call of Duty®: #BlackOps4 pic.twitter.com/eYtrZAfRgB — Call of Duty (@CallofDuty) May 17, 2018

5. ¿Cuándo será el lanzamiento oficial del juego?

Call of Duty: Black Ops 4 está programado para el lanzamiento en PlayStation 4, Xbox One y PC el 12 de octubre. Los fanáticos pueden realizar pedidos por adelantado ahora y obtener acceso a Call of Duty: Black Ops 4 Private Beta*. Black Ops 4 para PC ofrece una experiencia totalmente optimizada, que por primera vez en la historia de Call of Duty estará disponible exclusivamente en Battle.net, el servicio de juegos en línea de Blizzard Entertainment.

Call of Duty: Black Ops 4 for PC will be available exclusively on Blizzard https://t.co/hJ55RfV3Ga this fall. pic.twitter.com/DAiqER3YO5 — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) May 17, 2018