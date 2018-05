De acuerdo con un comunicado publicado por TMZ, Blac Chyna acusó a las hermanas Kardashian de chantajear al canal de televisión E! para cancelar su reality show con Rob Kardashian, padre de su hija Dream Kardashian.

Según el portal web, el clan Kardashian amenazó con sacar el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ de E! para vendérselo a otro canal de televisión, esto si no cancelaban el reality show que estaba enfocado en la relación de Chyna con Rob Kardashian.

La modelo afirmó que la primera temporada de su reality show contó con un mejor desempeño que ‘KUWTK’, tanto fue el éxito que ya se encontraban trabajando en las grabaciones de la segunda temporada.

Hey there cutie 💎 @fashionnova A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on May 25, 2018 at 7:14pm PDT

Lee también: Khloé Kardashian da a conocer sorprendente mensaje tras sufrir infidelidad

Además, Blac alegó que en el mes de enero de 2017 se produjo una “importante reunión” entre ejecutivos de E! y miembros de la familia Kardashian. Según la ex de Rob, una de las razones de la cancelación de su reality show fue porque las Kardashian “falsamente afirmaron” que ella estaba siendo físicamente abusiva en su relación amorosa con Rob.

Los reclamos de Blac Chyna forman parte de una acción legal que introdujo en contra de Rob Kardashian y su familia en el mes de octubre del 2017. Ella sostiene que sufrió “daños significativos” tras el escándalo en redes sociales en el mes de julio, cuando Rob dio a conocer contenido explícito de ella

Chyna afirmó que el escándalo de sus fotografías desnuda y la influencia de la familia Kardashian causaron la cancelación del reality show ‘Rob & Chyna’.

🍒 A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on May 13, 2018 at 11:11am PDT

Lee también: Fanáticos de Kylie Jenner especulan que su primogénita es hija de su guardaespaldas

Por su parte, los abogados de la famosa familia estadounidense introdujeron unos documentos que argumentaban que la propia Blac Chyna impidió las grabaciones del reality show después de la orden de restricción por violencia doméstica en contra de Rob.