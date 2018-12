Bird Box es el último mega éxito de Netflix (ViDEO)

Bird Box, la nueva película de Netflix, protagonizada por Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, llegó para darle otra dimensión a la intensidad en películas de ficción.

“Bird Box” inicia cuando Malorie (Sandra Bullock) le dice a dos niños pequeños que hagan exactamente lo que ella dice si quieren sobrevivir, y que lo más importante es que nunca se quiten las vendas de los ojos. Si lo miran, morirán.

Durante el rodaje, Bullock se transforma en una valiente sobreviviente en l obra de la autora Susanne Bier, recordándonos desde “The Road” hasta “The Happening”, ya que se abre un espacio en el canon post-apocalíptico.

Las “criaturas”, como se les llama, motivan a las víctimas a terminen con sus vidas de diferentes maneras, algunas parecen escuchar o ver a sus seres queridos muertos en el momento antes de suicidarse, mientras que unos pocos seleccionados logran sobrevivir a su encuentro y se dedican a forzar a muchos otros para abrir sus ojos y disfrutar de su belleza.

“I feel like I’m standing in a wind tunnel,” Malerman concedes. “But the wind is warm.”

Interviewed by the inimitable @Porter_Anderson. But it's more than an interview, as it always is with Porter. @NetflixFilm @eccobooks @DelReyBookshttps://t.co/2YWnkbQM2d pic.twitter.com/R9ZSm6VzUL

— Josh Malerman (@JoshMalerman) December 26, 2018