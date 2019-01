View this post on Instagram

Tengo tantos sentimientos hermosos hacia ti que escribiría mil poemas. Ese amor que siento contiene una inmensa gratitud. Son 29 años descubriéndote y no dejo de maravillarme con tu cultura, tu gente, tu historia y tus sabores. País de tierra bondadosa, fértil y llena de contrastes. Me diste una mamá mexicana y una familia que sin pensarlo vino a hacer Su vida aquí, sin duda la mejor decisión. TE AMO México 🇲🇽