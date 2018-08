Beyoncé lo cuenta todo en la revista Vogue (FOTOS)

La revista Vogue reveló hoy la portada de su muy esperada edición de septiembre, protagonizada por Beyoncé.

En las fotografías de la portada y del artículo al que hace referencia, la artista habla con franqueza sobre la imagen corporal, su matrimonio, la representación racial e incluso las dificultades de su segundo embarazo.

En la portada, dirigida por ella misma, Beyoncé posa con muy poco maquillaje y sin extensiones de cabello, por decisión propia.

It’s here! @Beyonce stars on the cover of our September issue. Read the full story, in her own words: https://t.co/T7E2FbGDPn pic.twitter.com/GcX0ziiJD7

— Vogue Magazine (@voguemagazine) August 6, 2018