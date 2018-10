Tras el escándalo que se desató por la detención de su sobrina Daniela Castro, el actor Benito Castro ha sido acosado por los medios de comunicación, que no han parado de llamarle por teléfono para preguntarle sobre el penoso incidente que protagonizó la hija de su hermano Javier, al ser acusada de robo en una tienda de Texas.

El también comediante expresó un tajante mensaje contra la insistencia y el actuar por parte de diversos medios de comunicación y que fue retomado por el programa Despierta América.

Mediante la cuenta de Instagram del programa de Univisión, se observa el mensaje de Benito: “La bendición del escenario y del público aliviana cualquier depresión, lo digo porque ahora en estos días con el lamentable problema que tuvo mi sobrina Daniela Castro, no ha dejado de sonar el teléfono para solicitarme entrevistas con el fin de tratar este asunto”.

TE PUEDE INTERESAR: Galilea Montijo enseña de más con sensual ropa transparente (FOTO)

También reveló que en recientes días mantuvo un encuentro con la prensa en el que pasó casi desapercibido: “Justo hace como una semana acudía a una alfombra roja y aunque la prensa me pidió algunas fotografías, no me solicitaron ni una entrevista, a pesar de los grandes anuncios que hay sobre los muros de ‘A obscuras me da risa'”.

Por eso confirmó que a pesar de la insistencia por parte de algunos medios, no contribuirá con más polémica al difícil momento que enfrenta su sobrina.

Benito Castro no contribuirá al morbo sobre Daniela Castro

Benito señaló: “Obviamente no he aceptado entrevista alguna, pues no me voy a prestar a avivar más la hoguera en la que están quemando viva a Daniela, todos estamos sujetos a cometer un error y la justicia se encargará de este penoso asunto”.

Seguir leyendo: Siguiente >