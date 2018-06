#beniciodeltoro #actor #actors #actorslife #moviestar #favoriteactor #greatactor #hollywood #academyawards #goldenglobeaward #screenactorsguild #beautifuleyes #beautifullips #latinmen #puertorican #latino #menwithstyle #manwithstyle #photography #fotografia #sexy #moviescenes #movie #movies #humanitarian #sundancefilmfestival #venicefilmfestival

A post shared by Benicio Babe (@beniciobabe) on Jun 24, 2018 at 7:28am PDT