Benedict Cumberbatch defiende a un ciclista de un asalto callejero

Benedict Cumberbatch, el actor británico conocido por ponerse en la piel del detective Sherlock Holmes, defendió en Londres a un repartidor de comida de ser atacado por cuatro asaltantes.

Según informa El Universal, el actor de 41 años viajaba en un vehículo de Uber junto a su esposa, cuando vio que un grupo golpeaba con una botella a un ciclista indefenso.

Testigos cuentan que Benedict Cumberbatch saltó de un auto y corrió al medio de la pelea gritando “déjenlo en paz”. Luego arrastró a loa cuatro atacantes y se defendió cuando quisieron pegarle, reporta The Sun.

El conductor de Uber, Manuel Dias de 53 años dijo que llevaba a Benedict y su esposa a un club, pero al principio no sabía que era él- informa The Sun.

“Tomé por Marylebone High Street y vimos a cuatro tipos empujando a un ciclista de Deliveroo. Mi pasajero saltó, corrió y empujó a los hombres. Se volvieron hacia él y como la pelea parecía empeorar, me uní al pasajero” Y fue ahí donde el chofer se dio cuenta que quien defendía a ese ciclista era Benedict Cumberbatch.

El drama tuvo lugar cerca de 221B Baker Street, el hogar ficticio londinense del héroe detective del autor Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes, protagonista de libros de crímenes incluyendo The Hound of the Baskervilles.

Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes – their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J

— Deliveroo (@Deliveroo) June 2, 2018