En un hecho sin precedentes, Belinda reveló cuál fue ‘el minuto que cambió’ su vida y dejó sorprendidos a todos sus seguidores, al confesar que estuvo a punto de suicidarse.

La cantante de pop brindó una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino” del comunicador mexicano Gustavo Adolfo Infante, en donde abrió su corazón a toda la audiencia y realizó grandes confesiones sobre varias etapas difíciles que vivió en su vida.

La también actriz confesó que su niñez y adolescencia no fueron nada fáciles para ella, a pesar de estar en la cúspide del éxito por participar en varias telenovelas en México. Su llegada a tierras mexicanas y su faceta profesional influyeron mucho para que recuerde esas etapas como de los momentos más difíciles que ha tenido que vivir.

“Me molestaban desde niña, que si yo era la de la novela, que si como Ana tenía poderes en ‘Amigos por siempre’, que yo estaba loquita. Muchísimas cosas que me molestaban. El famoso ‘Sapito’ siempre fue como ese bullying, que como veían que me afectaba, pues se aprovechaban”, confesó Belinda sobre lo que le tocó vivir en el colegio.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 2:07 PST

Lee también: Jorge Ramos publicará un libro en el que critica a Trump por sus políticas de inmigración

Belinda también agregó que de ser una niña con muchos amigos, pasó a ser una niña muy tímida que no tenía amigos, tras el éxito que obtuvo en México por sus telenovelas y que en reiteradas ocasiones, sus compañeras de clases la agredieron, tanto verbal como físicamente.

“Había una página de internet, La Jaula, que era de las escuelas y las niñas decían: ‘Cuando venga Belinda le vamos a quemar la cara con ácido’. A los 14, 13 años sí es algo muy fuerte y es un ‘bullying’ terrible”, confesó.

Entre lo más impactante que reveló estuvo que a temprana edad pensó en quitarse la vida y eso a pesar de ser una de las figuras juveniles más exitosas en México.

“En algún momento sí he pensado, cuando era más chiquita pensaba ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’. Y siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer y de disfrutar y ver las cosas bonitas. Es muy difícil de repente ver las cosas positivas. Siempre tenemos presente la tendencia de ver las cosas negativas de la vida y eso no puede ser”, dijo la intérprete de “Ángel”.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 10:42 PST

La artista confesó que le molestan las injusticias, pero que en este momento de su vida, las difamaciones o chismes en su contra no la afectan, ya que a lo largo de su carrera artística ha tenido que crear una coraza para que las opiniones o palabras de terceros no le importen más.

“Muchos no soportan la belleza de Belinda y por eso la atacan”, “Belinda es más mexicana que española”, “Belinda es humilde, antes la admiraba, ahora la amo más”, “qué entrevista tan linda y qué madura Belinda”, “Belinda en una palabra: Ángel”, “ayudó a los damnificados (del sismo), merece nuestro respeto y admiración y le deseo más éxito”, fueron algunas de las reacciones que la cantante y actriz recibió de parte de sus seguidores tras la entrevista.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 1:35 PST

Belinda y su mala suerte en el amor

Belinda aseguró ser una mujer que no cuenta con suerte en el amor y que sólo se ha enamorado una vez en su vida, pero que no pierde la esperanza de conseguir al hombre ideal para construir una familia tan unida como la suya, que le brindó la mejor educación y valores.